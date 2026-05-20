El Santuario Catedral modificó el horario de misas: las razones

El Santuario de Nuestra Señora del Valle y Catedral Basílica comunicó oficialmente el esquema especial de celebraciones litúrgicas que se desarrollará entre el lunes 25 y el viernes 29 de mayo, en el marco de los ejercicios espirituales del clero diocesano.

La modificación en el funcionamiento habitual del principal templo de la provincia responde a las actividades internas que reunirán al clero durante esa semana, motivo por el cual se dispuso un cronograma específico para las celebraciones religiosas y la atención del Santuario Catedral.

La información difundida detalla los horarios de las santas misas, el cierre del templo y las actividades especiales previstas para el cierre de la semana religiosa, que incluirá una adoración eucarística orientada a rezar por las vocaciones sacerdotales y religiosas, además de una ordenación sacerdotal.

Cronograma especial

De acuerdo con lo informado por las autoridades del Santuario Catedral, entre el lunes 25 y el jueves 28 de mayo se celebrarán dos misas diarias. Los horarios establecidos serán:

9.00 Santa Misa .

. 18.00 Santa Misa.

Asimismo, se indicó que durante esas jornadas el Santuario Catedral permanecerá abierto hasta las 20.00, horario en el que se realizará el cierre del templo.

La organización especial de las celebraciones responde directamente al desarrollo de los ejercicios espirituales del clero diocesano, instancia religiosa que reúne a sacerdotes en jornadas de oración, reflexión y recogimiento espiritual.

El viernes 29 culminará con una ordenación sacerdotal

El cronograma previsto para el viernes 29 de mayo tendrá características particulares y concentrará las principales actividades litúrgicas de la semana. Durante esa jornada se celebrará:

9.00 Santa Misa .

. 19.00 Adoración Eucarística rogando por las vocaciones sacerdotales y religiosas .

. 20.00 Santa Misa con Ordenación Sacerdotal.

La programación marca el cierre de la semana vinculada a los ejercicios espirituales del clero diocesano y pone el foco en las vocaciones religiosas mediante una instancia especial de adoración eucarística.

La posterior celebración de la Santa Misa con Ordenación Sacerdotal se presenta como uno de los momentos centrales del cronograma litúrgico previsto para esos días en el Santuario de Nuestra Señora del Valle y Catedral Basílica.

De esta manera, el Santuario Catedral desarrollará durante toda la semana un cronograma especial atravesado por los ejercicios espirituales del clero diocesano y por celebraciones religiosas que concentrarán la atención de los fieles hasta el cierre de las actividades previsto para el viernes 29 de mayo.