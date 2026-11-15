El servicio de agua potable comienza a normalizarse en el Valle Central

Aguas de Catamarca informó que el servicio de agua potable comenzó a recuperarse progresivamente en Capital y Valle Viejo, luego de los inconvenientes que afectaron el funcionamiento del sistema de distribución. Los equipos técnicos ya trabajan en la carga de las cisternas y el llenado de las redes, con el objetivo de restablecer el suministro en los distintos sectores.

Desde la empresa solicitaron paciencia a los usuarios y advirtieron que el proceso de normalización demanda varias horas. Por ese motivo, mientras avanzan las maniobras de recuperación, algunos barrios todavía pueden experimentar baja presión o interrupciones en el servicio.

Para comprender el alcance de la situación, es necesario considerar cómo funciona el abastecimiento del Valle Central. El sistema depende mayoritariamente de pozos que operan mediante bombas eléctricas equipadas con mecanismos de protección. Cuando se producen interrupciones en el suministro de energía o bajas de tensión, estos dispositivos se detienen automáticamente, lo que interrumpe el aporte de agua hacia las cisternas y las redes de distribución.

Una vez restablecida la energía eléctrica, los pozos necesitan una demora prudencial para volver a funcionar. Esta particularidad explica por qué la recuperación del servicio no se produce de manera inmediata y requiere tiempo para completar la carga de las cisternas y recuperar la presión en las cañerías.

Capital: avances y horarios estimados de normalización por sectores

En la zona sur de la Capital ya fueron reactivados los pozos y las estaciones de rebombeo. Sin embargo, continúa la carga de la cisterna de las Mil Viviendas, por lo que todavía pueden registrarse inconvenientes en ese barrio y en Nueva Catamarca, Jesús de Nazareth, 172 Viviendas, Los Troncos, Almirante Brown y Altos Verdes. De acuerdo con las estimaciones, el servicio se normalizará progresivamente durante la madrugada del domingo 15.

En Valle Chico, el pozo N.º 65 ya se encuentra en funcionamiento y comenzaron las tareas de carga de la cisterna N.º 2. Se prevé que el suministro empiece a recuperarse alrededor de las 22 h de este sábado en el sector sudeste, desde la intersección de las calles 12 y 43. La presión continuará aumentando durante la madrugada, mientras que la cisterna N.º 1 ya funciona con normalidad.

Por su parte, en la zona norte, luego de los trabajos realizados sobre la cañería de impulsión del CAPE, el sistema comenzó a recuperar presión en Parque La Gruta Oeste, 68 Viviendas y sus alrededores. La previsión es que el servicio alcance condiciones normales durante las primeras horas del domingo.

En la zona centro, el pozo N.º 44 ya está nuevamente en marcha. La recuperación del suministro comprende al barrio General Paz y al sector de avenida Belgrano, a la altura del barrio Piloto, donde se espera que la presión se normalice durante la madrugada.

En tanto, la zona oeste presenta una mejora general en el servicio. No obstante, todavía pueden registrarse inconvenientes en los barrios Policial y 21 de Noviembre, cuya recuperación también está prevista para el transcurso de la madrugada.

Valle Viejo: volvió a funcionar el pozo que abastece a dos localidades

En Valle Viejo, la situación también muestra avances. En Huaycama y Santa Cruz, el pozo encargado de abastecer a ambas localidades volvió a funcionar después del corte de energía eléctrica.

Actualmente, las cuadrillas trabajan en distintas maniobras de distribución para recuperar el suministro de manera progresiva y garantizar que el agua vuelva a llegar a los usuarios.