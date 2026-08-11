Salud convoca a reforzar la donación voluntaria de sangre

El Banco Central de Sangre, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia, convocó a la comunidad en general a continuar realizando donaciones voluntarias con el propósito de garantizar el stock de componentes sanguíneos destinado a todo el territorio provincial.

La convocatoria se produce en un contexto en el que se observó una disminución de las donaciones voluntarias de sangre durante el último tiempo, situación que coincide con un incremento en los requerimientos de transfusiones. Frente a este escenario, las autoridades sanitarias remarcaron la necesidad de que más personas se acerquen a donar, con el fin de asegurar la disponibilidad de hemocomponentes en forma oportuna y responder a las necesidades de los pacientes que requieren este tratamiento.

Desde el sistema de salud se recordó que el Banco Central de Sangre abastece a los Servicios de Hemoterapia públicos de toda la provincia, una tarea fundamental para garantizar la atención en hospitales y centros sanitarios. La disponibilidad permanente de sangre y sus componentes resulta esencial para afrontar situaciones de emergencia y brindar respuestas rápidas ante distintos tratamientos médicos.

La falta de hemocomponentes puede provocar demoras en la realización de transfusiones, una situación que representa un riesgo para la vida de las personas que las necesitan. Las transfusiones constituyen un tratamiento insustituible en numerosas circunstancias, especialmente en casos de urgencia, por lo que mantener un stock adecuado se transforma en una necesidad permanente del sistema sanitario.

Un gesto solidario que puede salvar vidas

La donación de sangre es un acto voluntario mediante el cual una persona brinda una cantidad determinada de sangre destinada a favorecer la pronta recuperación de otra. Este gesto solidario permite sostener el funcionamiento de los servicios de salud y garantizar que los pacientes puedan acceder a transfusiones cuando lo requieran.

Para asegurar que la donación se realice en condiciones adecuadas y que el producto sanguíneo no presente efectos indeseados, el Ministerio de Salud recordó una serie de requisitos que deben cumplir quienes deseen convertirse en donantes.

Los requisitos establecidos son los siguientes:

Ser mayor de 16 años y tener hasta 65 años.

Gozar de buena salud.

Pesar más de 50 kilogramos.

No haber donado sangre en los últimos dos meses.

No haber recibido transfusiones en los últimos 12 meses.

No haberse realizado tatuajes o colocado piercings durante los últimos 12 meses.

No haber tenido un parto, aborto o cesárea en los últimos 12 meses.

No haberse realizado tratamientos odontológicos durante las últimas 72 horas.

Se aconseja ingerir líquidos o alimentos sin contenido graso antes de la donación.

Estas recomendaciones forman parte del procedimiento habitual para garantizar tanto el bienestar del donante como la calidad y seguridad de los hemocomponentes obtenidos.

Dónde donar en el interior provincial

Con el objetivo de facilitar el acceso a la donación, el sistema público de salud dispone de distintos servicios de hemoterapia distribuidos en el interior provincial. Cada uno de ellos cuenta con horarios específicos de atención para recibir a los donantes voluntarios.

Los espacios habilitados son: