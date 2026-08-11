La UNCA impulsa un instructorado sobre alfarería catamarqueña

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) impulsa una nueva propuesta de formación vinculada directamente con la tradición alfarera de la provincia. La Secretaría de Extensión Universitaria, la Escuela de Arqueología y la Secretaría Académica de la UNCA suscribieron días atrás un Acta Acuerdo, en el marco del Convenio de Colaboración celebrado entre las partes, con el objetivo de llevar adelante el instructorado en Alfarería "Saberes de Greda y Fuego".

La iniciativa está dirigida a artesanos y artesanas, estudiantes de arte y disciplinas afines, además del público en general que tenga interés en la alfarería y en las producciones culturales relacionadas con la tradición alfarera.

El instructorado plantea una mirada que trasciende la enseñanza estrictamente técnica. La propuesta está orientada a revalorizar la alfarería como patrimonio cultural, práctica productiva y herramienta de desarrollo, articulando la transmisión de conocimientos con la necesidad de fortalecer la actividad artesanal y sus posibilidades de crecimiento.

En ese sentido, la formación busca contribuir tanto a la preservación de los saberes vinculados con la producción alfarera como al desarrollo de capacidades que permitan mejorar las condiciones de producción y comercialización.

Fortalecer la producción artesanal y generar oportunidades

Uno de los objetivos centrales del instructorado es fortalecer la formación en técnicas tradicionales y contemporáneas, con el propósito de mejorar la calidad de la producción artesanal. A esta dimensión formativa se suma la incorporación de herramientas vinculadas con la comercialización, el desarrollo de emprendimientos culturales y la generación de oportunidades laborales.

La propuesta parte de considerar a la alfarería no solamente como una expresión de la cultura, sino también como una práctica productiva con posibilidades de desarrollo. Por ello, las instancias de capacitación se complementarán con asistencia técnica y acompañamiento institucional.

De esta manera, el instructorado contempla acciones destinadas a la valorización, preservación y salvaguarda de la artesanía tradicional catamarqueña como patrimonio cultural inmaterial. La capacitación se plantea, así, como parte de un proceso más amplio destinado a contribuir al desarrollo sostenible del sector.

El abordaje contempla diferentes dimensiones de la actividad, desde los conocimientos necesarios para la elaboración de piezas hasta aquellos aspectos que resultan fundamentales para que la producción artesanal pueda ampliar sus posibilidades de inserción.

Formación técnica e identidad de marca

Entre los principales ejes definidos para esta propuesta se encuentra la formación técnica, orientada a fortalecer los conocimientos vinculados con la práctica alfarera. Pero el programa también incorpora herramientas relacionadas con la valorización y difusión de la producción artesanal.

La construcción de una identidad propia ocupa un lugar dentro de los contenidos previstos. En particular, se contempla el desarrollo de identidad de marca, una herramienta vinculada con la posibilidad de consolidar la presencia de las producciones artesanales y fortalecer su reconocimiento.

A esto se suman estrategias específicas relacionadas con la comercialización y la definición de precios, aspectos que forman parte de las herramientas necesarias para el desarrollo de emprendimientos culturales.

La incorporación de estos componentes busca que los participantes puedan contar con herramientas que excedan el proceso de producción y les permitan abordar también aspectos vinculados con la gestión, la comercialización y la consolidación de mercados.

Por el desarrollo del sector

El instructorado surge a partir del trabajo conjunto entre distintas áreas de la UNCA, en el marco del Convenio de Colaboración celebrado entre las partes. La firma del Acta Acuerdo formalizó el compromiso institucional para avanzar con la propuesta "Saberes de Greda y Fuego".

El documento fue suscripto por el rector de la UNCA, Ing. Oscar Arellano; el secretario de Extensión Universitaria, Ing. Adolfo Agüero; el director de la Escuela de Arqueología, Lic. Andrés Barale; y la secretaria Académica, CPN Andrea Morales.

La participación de la Secretaría de Extensión Universitaria, la Escuela de Arqueología y la Secretaría Académica reúne distintas áreas de la institución en torno a una iniciativa que combina formación, preservación cultural y desarrollo productivo.

La propuesta coloca en el centro a los conocimientos relacionados con la alfarería y plantea su fortalecimiento mediante herramientas de capacitación, asistencia y acompañamiento institucional. Al mismo tiempo, incorpora una dimensión vinculada con la preservación de la artesanía tradicional catamarqueña como patrimonio cultural inmaterial.

Cómo acceder a la capacitación

Las personas interesadas en participar del instructorado en Alfarería "Saberes de Greda y Fuego" pueden solicitar información y realizar consultas a través del correo electrónico de la Secretaría de Extensión Universitaria.

El contacto habilitado para quienes deseen conocer los detalles de la capacitación es:

La iniciativa de la UNCA busca, de este modo, articular la transmisión de saberes tradicionales con técnicas contemporáneas y herramientas destinadas a fortalecer la actividad artesanal. La propuesta combina patrimonio, formación, producción y comercialización, con el objetivo de contribuir a la valorización de la alfarería y al desarrollo sostenible del sector en Catamarca.