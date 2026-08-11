Sube a Naranja la alerta por nieve y viento en Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene este martes una Alerta Amarilla por nevadas y vientos intensos para la cordillera de Catamarca. El aviso comprende las zonas cordilleranas de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta, y también alcanza sectores de La Rioja, San Juan y Mendoza.

De acuerdo con el organismo nacional, durante toda la jornada de este martes se esperan nevadas persistentes, con una acumulación estimada de entre 25 y 50 centímetros de nieve, aunque los registros podrían ser superiores de manera puntual en determinados sectores. El escenario meteorológico previsto para la jornada combina las precipitaciones níveas con condiciones de viento intenso, reducción de la visibilidad y probabilidad de formación de viento blanco, factores que pueden generar complicaciones para la circulación en las zonas afectadas.

La situación adquiere especial relevancia en los sectores cordilleranos, donde las condiciones meteorológicas pueden dificultar el desplazamiento y reducir considerablemente la visibilidad. A este panorama se suman las ráfagas de fuerte intensidad previstas para el área bajo advertencia.

Según el pronóstico incluido en el alerta, los vientos serán del sector oeste, con velocidades estimadas de entre 60 y 80 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 100 km/h.

El nivel de alerta será naranja este miércoles

La situación prevista para este martes tendrá continuidad durante la jornada del miércoles, aunque con una intensificación del nivel de advertencia. El SMN elevó a naranja la alerta debido a la previsión de nevadas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes.

Para el período alcanzado por la alerta naranja se espera una acumulación de nieve considerablemente superior a la prevista para este martes. Los registros podrían ubicarse entre 50 y 100 centímetros, aunque, al igual que en la jornada anterior, los valores podrían ser superiores de manera puntual en algunos sectores.

El cambio de nivel de alerta refleja, de acuerdo con la información meteorológica proporcionada, un escenario en el que las condiciones de nieve adquieren mayor intensidad y pueden generar mayores dificultades en las zonas alcanzadas por el fenómeno.

Las condiciones estarán nuevamente acompañadas por vientos intensos, reducción de la visibilidad y posible formación de viento blanco. Estos factores se combinarán con las importantes acumulaciones de nieve previstas para la jornada.

Recomendaciones ante el incremento del alerta

Frente al escenario previsto para el miércoles, se recomienda extremar las precauciones, especialmente en las zonas de alta montaña. La combinación de nevadas de variada intensidad, acumulaciones que podrían llegar al metro, fuertes vientos, reducción de la visibilidad y posible formación de viento blanco configura un panorama meteorológico que requiere especial atención.

La cordillera catamarqueña atraviesa así dos jornadas consecutivas bajo condiciones adversas. Mientras este martes permanece vigente el nivel amarillo, con nevadas persistentes y acumulaciones de hasta 50 centímetros, el pronóstico para el miércoles contempla un escenario más intenso y eleva la advertencia a nivel naranja.

El fenómeno también comprende sectores de La Rioja, San Juan y Mendoza, por lo que las condiciones meteorológicas previstas abarcan una extensa zona cordillerana.