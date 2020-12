El transporte de larga distancia se puso en marcha, pero no define sus protocolos

En la jornada de hoy lunes, está previsto que se definan las medidas a tomar por la apertura del turismo interno y externo de toda la provincia. Eso conlleva a que no hay protocolos definidos desde la Dirección de Transporte respecto de cómo se procederá con el transporte de larga distancia, que se espera se reactive con el regreso de los turistas.

La definición no solo es esperada por los pasajeros, sino también por el gremio que nuclea a los trabajadores del transporte. Así lo refirió Juan Vergara, secretario general de UTA, quien manifestó que aguarda que la Dirección de Transporte se emita al respecto. “Nosotros estuvimos consultando y aún no hay protocolo. Se está analizando porque es bastante delicado el tema del transporte, porque es considerado el lugar con mayores posibilidades de riesgo de contagio. Es por eso que están trabajando en el tema, por el bien de los pasajeros y los trabajadores”.

Y agregó: “Quedaron en comunicarse con el gremio para informar sobre los protocolos de seguridad para los servicios de larga distancia. Sabemos que hay una Etapa Verde y que se van a autorizar los viajes por el interior, pero aún un protocolo no existe”.

Los únicos procedimientos sanitarios que rigen son los establecidos por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y los mismos incluyen el uso de tapabocas para conductores y pasajeros, colocación de suministros de alcohol en gel, soluciones a base de alcohol, la toma de temperatura, ventilación, desinfección y limpieza, en especial los sanitarios.



Pasajes agotados

Las empresas transportistas que operan en Catamarca tienen destinos disponibles desde el 16 en adelante porque todos los servicios están agotados para la jornada de hoy.

Con la Etapa de Convivencia Verde y la apertura del turismo a la provincia, hoy llegan los primeros colectivos de larga distancia a la Terminal de Ómnibus local y los operadores de las empresas nacionales con su asiento en la provincia están preparados para recibir y despachar los pasajeros, como lo hacían hace 9 meses atrás. Los pasajes para los principales destinos como La Rioja, Salta, Tucumán están agotados para los días 14 y 15, por el momento tienen un leve aumento entre el 15 y 20 %, pero esperan una suba en todos los destinos para los próximos días.

La capacidad de los colectivos de larga distancia es hasta el 80 %.