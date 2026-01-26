El truco casero para eliminar la bola de hielo que se forma en el freezer

Todo procedimiento, técnica, herramienta o lista de consejos que utilizamos en el día a día para limpiar la casa, mantener el jardín o arreglar algo que se rompió recibe el nombre de truco casero. Un truco casero suele ser una solución efectiva, barata, rápida y simple para problemas comunes.

En esta ocasión, te comparto un truco casero para eliminar la bola de hielo que se forma en el interior del freezer. Además, te cuento por qué aparece y cómo puedes limpiar el freezer y organizarlo para evitar la acumulación de hielo en el interior.

Cuando el freezer se llena de hielo, no hay que desesperar; con un truco casero puede arreglarse.

La famosa bola de hielo aparece en el freezer o en el congelador principalmente por nuestra culpa. Cuando abrimos y cerramos el freezer todo el tiempo, ingresa humedad ambiental en el aparato y aire caliente; esto genera condensación en las paredes frías del freezer.

Si las bolas de hielo aparecen con mucha frecuencia en el freezer, también puede ser un indicador de mal funcionamiento de la puerta. Muchas veces, la goma puede estar fallada y no sella bien al cerrar.

En otros casos, acomodar y ordenar mal los alimentos dentro del freezer puede obstruir la circulación de aire o generar problemas en el drenaje. Esto ocurre sobre todo cuando cargamos el freezer con más alimentos de los que soporta.

Con un truco casero: cómo quitar la bola de hielo del freezer

El freezer y la heladera forman parte de la lista de electrodomésticos que más energía consumen. Si no aseguramos su buen funcionamiento, la factura de la luz será una sorpresa ingrata.

La bola del freezer daña el aparato, no deja lugar a los alimentos y reduce la eficiencia energética del aparato. Con un truco casero es posible eliminarla de raiz.

Para realizar este truco casero, no necesitas raspar el hielo con un cuchillo ni mucho menos. Simplemente debes colocar papel aluminio en las paredes del freezer, en especial donde está la bola.

Calienta agua en una olla pequeña y llévala al freezer. Cierra la puerta y espera a que la conducción energética del aluminio junto con el calor de la olla desprendan el hielo del freezer.

Un truco casero y algo más: consejos para limpiar y ordenar el freezer

Un freezer que funciona bien es ideal para mantener los alimentos seguros y en buen estado.