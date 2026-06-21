Emiten alerta naranja por viento y viento Zonda para Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica de nivel naranja por viento y viento Zonda para diversos sectores de la provincia de Catamarca. La advertencia rige para este domingo 21 de junio de 2026 y alcanza a departamentos de la región cordillerana, la puna y otras áreas del territorio provincial que podrían verse afectadas por fenómenos de distinta intensidad a lo largo de la jornada.

De acuerdo con la información difundida, distintos sectores de la provincia estarán expuestos a condiciones meteorológicas adversas asociadas a fuertes vientos del sector oeste y a la presencia de viento Zonda, un fenómeno caracterizado por provocar aumentos repentinos de temperatura, una marcada disminución de la humedad relativa y reducción de la visibilidad.

Los departamentos alcanzados por la alerta

La advertencia comprende a varios puntos del territorio catamarqueño, donde se espera el desarrollo de condiciones climáticas potencialmente significativas. Los sectores afectados son:

• Antofagasta de la Sierra.

• Tinogasta.

• Belén.

• Santa María.

• Andalgalá.

• Pomán.

La situación meteorológica prevista presenta características diferentes según la ubicación geográfica de cada zona, especialmente entre los sectores de cordillera y puna y el resto de las áreas alcanzadas por la alerta.

Fuertes vientos en la cordillera y la puna

Según el informe, la zona cordillerana y la puna serán afectadas por vientos provenientes del sector oeste que alcanzarán velocidades sostenidas de entre 70 y 90 kilómetros por hora.

Además de la intensidad constante del viento, se prevé la ocurrencia de ráfagas que podrían superar los 110 kilómetros por hora, incrementando las condiciones de riesgo en esos sectores. El organismo también advirtió que en áreas de media y alta cordillera podrían registrarse fenómenos asociados a estas condiciones atmosféricas.

Entre los eventos previstos se encuentran:

• Nevadas en sectores cordilleranos.

• Episodios de viento blanco en áreas de media y alta montaña.

Estas situaciones pueden generar complicaciones vinculadas a la visibilidad y al desplazamiento en regiones de altura, motivo por el cual las autoridades mantienen el monitoreo de la evolución de las condiciones meteorológicas.

El impacto del viento Zonda en otras regiones

Mientras que la cordillera y la puna estarán expuestas a fuertes vientos del oeste, el resto del área bajo alerta será afectado por la presencia de viento Zonda. Para estas zonas se pronostican velocidades de entre 45 y 60 kilómetros por hora, aunque las ráfagas podrían superar los 80 kilómetros por hora.

El informe destaca además algunas de las consecuencias que suele generar este fenómeno meteorológico. Entre ellas se encuentran:

• Reducción de la visibilidad.

• Aumento repentino de las temperaturas.

• Condiciones de muy baja humedad relativa.

Estas características convierten al viento Zonda en un fenómeno que puede alterar significativamente las condiciones ambientales en cortos períodos de tiempo, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

Recomendaciones para la población

Ante el escenario previsto para este domingo, las autoridades difundieron una serie de medidas preventivas destinadas a reducir riesgos y proteger a la población en las zonas alcanzadas por la alerta. Las recomendaciones oficiales incluyen:

• Evitar actividades al aire libre.

• Asegurar todos aquellos elementos que puedan ser desplazados o volados por la acción del viento.

• Mantenerse informado a través de los canales oficiales y las indicaciones emitidas por las autoridades competentes.

• Tener preparada una mochila de emergencia con elementos esenciales.

Entre los elementos sugeridos para integrar esa mochila se encuentran:

• Linterna.

• Radio.

• Documentación personal.

• Teléfono.

Canales de asistencia y emergencia

Junto con la emisión de la alerta, también se recordaron los números de contacto disponibles para situaciones de emergencia o requerimientos de asistencia. Los organismos informaron los siguientes canales:

• Policía - SAE 911.

• Guardia de Defensa Civil: 103.

La jornada de este domingo estará marcada por la presencia de condiciones meteorológicas adversas en distintos puntos de Catamarca. Con vientos intensos en la cordillera y la puna, ráfagas superiores a los 110 kilómetros por hora en algunos sectores y la incidencia del viento Zonda en otras regiones, las autoridades insisten en la necesidad de adoptar medidas preventivas, mantenerse informados y seguir las recomendaciones oficiales para minimizar riesgos ante la evolución del fenómeno.