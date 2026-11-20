La Casa Natal de Fray Mamerto Esquiú, ubicada en el departamento que lleva su nombre en Catamarca, recibió una emotiva visita de representantes de la Iglesia riojana. La delegación estuvo encabezada por el obispo diocesano de La Rioja, monseñor Dante Braida, quien llegó acompañado por un grupo de sacerdotes de la vecina diócesis para conocer y recorrer el lugar donde nació y transcurrieron los primeros años de vida del religioso catamarqueño.

El encuentro tuvo un significado especial por la figura que representa Esquiú para la historia religiosa y civil, tanto de Catamarca como de otras provincias del país. La presencia del titular de la diócesis riojana y de los sacerdotes que lo acompañaron permitió recuperar aspectos de su trayectoria y poner nuevamente en valor el vínculo que une a ambas jurisdicciones eclesiásticas.

Durante el recorrido, los visitantes pudieron conocer la vivienda que constituye un espacio central en la memoria del Beato, por tratarse del sitio donde comenzó su historia personal y religiosa. La visita estuvo marcada por el reconocimiento a su legado y por la importancia de mantener vigente el recuerdo de quien dejó una profunda referencia en el ámbito de la Iglesia y también en la vida institucional argentina.

La llegada de la delegación fue destacada por las autoridades de la comuna de Fray Mamerto Esquiú, que expresaron su satisfacción por recibir al obispo y a los integrantes del clero de La Rioja en un lugar estrechamente relacionado con la vida del religioso.

Mons, Braida destacó el legado religioso e institucional de Esquiú

Uno de los aspectos centrales del encuentro estuvo relacionado con la valoración de la figura de Fray Mamerto Esquiú más allá de su dimensión estrictamente religiosa. Durante la visita, monseñor Dante Braida resaltó el aporte del fraile catamarqueño a la Iglesia y su compromiso con el respeto a la Constitución y las leyes.

Esta referencia puso de relieve una de las características más significativas de su trayectoria: la vinculación entre sus convicciones religiosas y su reconocimiento del orden constitucional como fundamento de la organización institucional.

La figura de Esquiú mantiene una relevancia particular por esa doble dimensión de su legado. Su vida religiosa y su aporte al respeto por las normas constitucionales constituyen elementos que fueron especialmente destacados durante el recorrido de los sacerdotes riojanos por su casa natal.

El reconocimiento expresado por el obispo permitió, además, poner en perspectiva la trascendencia de su figura para distintas comunidades eclesiásticas. La visita no se limitó a conocer el lugar de nacimiento del Beato, sino que también representó una oportunidad para recordar los valores y enseñanzas asociados a su trayectoria.

El vínculo histórico entre La Rioja y Fray Mamerto Esquiú

La presencia de monseñor Braida y del clero riojano tuvo también un significado histórico, debido a la relación que Fray Mamerto Esquiú mantuvo con esa provincia durante su vida. El religioso catamarqueño realizaba una visita pastoral a La Rioja al momento de desencadenarse su fallecimiento, un antecedente que establece un vínculo directo entre su trayectoria y la diócesis que actualmente encabeza Dante Braida.

Ese lazo adquiere una dimensión todavía más significativa por las circunstancias de su deceso. Esquiú murió en 1883 mientras regresaba de esa provincia que en aquel momento aún era parte de la diócesis de Córdoba, de la que el fraile nacido en Piedra Blanca era obispo.

Este episodio forma parte de los elementos históricos que conectan a las dos jurisdicciones y permite comprender por qué la visita de los sacerdotes riojanos a la Casa Natal del Beato tuvo una carga simbólica particular.

El recorrido encabezado por Braida recuperó, de esta manera, una relación que no se limita a la cercanía geográfica entre Catamarca y La Rioja, sino que también está sostenida por acontecimientos de la propia vida del religioso.

La emoción y el orgullo expresados por la comuna

Desde la comuna de Fray Mamerto Esquiú también destacaron públicamente la importancia de la visita y manifestaron su emoción por recibir a las autoridades eclesiásticas de la provincia vecina.

A través de un mensaje, expresaron: "Recibimos la hermosa visita del Obispo de la Ciudad de la Rioja Monseñor Dante Braida junto a sacerdotes de la vecina Diócesis, quienes llegaron para conocer y recorrer la cuna del Beato Mamerto Esquiú".

La publicación reflejó el orgullo de la comunidad por la presencia de los representantes de la Iglesia riojana en uno de los espacios más significativos de la historia local. La Casa Natal constituye un lugar de referencia para mantener viva la memoria del religioso y acercar a los visitantes a sus primeros años de vida.

En el mismo mensaje, desde la comuna agregaron: "Nos llena de orgullo y emoción está hermosa visita y nos inunda de fe en que muy pronto nuestro amado Beato sea declarado Santo".

La expresión puso de manifiesto que, además del reconocimiento histórico y religioso que representó el encuentro, la comunidad mantiene vigente la esperanza de que Fray Mamerto Esquiú alcance la declaración de santidad.