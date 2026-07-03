Las nevadas y las bajas temperaturas obligaron a cerrar la Cuesta de Singuil

Las condiciones climáticas registradas en distintos sectores de la provincia provocaron modificaciones en la transitabilidad de varias rutas provinciales, obligando al cierre preventivo de uno de los principales corredores de montaña y a reforzar las recomendaciones para quienes deban desplazarse por otros caminos.

De acuerdo con la información oficial, la Ruta Provincial N° 18, en el tramo correspondiente a la Cuesta de Singuil, fue cerrada al tránsito vehicular debido a la combinación de niebla, nieve y cristalización de la calzada, factores que impiden una circulación segura.

Al mismo tiempo, otras rutas continúan habilitadas, aunque las autoridades insisten en que las condiciones meteorológicas obligan a extremar las medidas de seguridad durante la conducción.

La Cuesta de Singuil quedó cerrada al tránsito

El cierre dispuesto alcanza a la Ruta Provincial N° 18, específicamente en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Provincial N° 9 y el empalme con la Ruta Provincial N° 1.

Según el parte difundido, la decisión responde a las condiciones que presenta la calzada como consecuencia de las bajas temperaturas y las nevadas registradas en la zona. En ese sector se verifican de manera simultánea distintos fenómenos que afectan la seguridad vial:

Presencia de niebla.

Nevadas.

Cristalización de la calzada.

La combinación de estos factores motivó la interrupción total de la circulación vehicular hasta que las condiciones permitan restablecer el tránsito.

Precaución en la Cuesta El Clavillo

Mientras la Cuesta de Singuil permanece cerrada, la Ruta Provincial N° 48, en el sector correspondiente a la Cuesta El Clavillo, continúa habilitada para la circulación, aunque bajo condiciones especiales.

Las autoridades informaron que el camino se encuentra transitable con precaución, debido a que en ese sector se registran nevadas constantes que se extienden hasta el límite con la provincia de Tucumán. Si bien la circulación permanece habilitada, el estado del camino exige una conducción prudente y una evaluación permanente de las condiciones del terreno durante el recorrido.

Los datos informados para este tramo son los siguientes:

Ruta: Provincial N° 48.

Provincial N° 48. Sector: Cuesta El Clavillo.

Cuesta El Clavillo. Estado: transitable con precaución.

transitable con precaución. Condición climática: nevadas constantes hasta el límite con Tucumán.

Extrema precaución en la Ruta Provincial N° 1

Otro de los sectores alcanzados por las condiciones meteorológicas es la Ruta Provincial N° 1, en el tramo comprendido entre Loma Larga y Las Chacritas.

En este caso, las autoridades señalaron que la circulación continúa habilitada, pero únicamente bajo un esquema de extrema precaución, debido a que durante la noche las nevadas se intensificaron.

Como consecuencia de ese fenómeno, la calzada presenta acumulación de nieve, situación que se suma a otros factores que dificultan la conducción. Estas condiciones incrementan el riesgo para quienes transiten por ese sector y obligan a mantener una conducción especialmente cuidadosa.

Recomendaciones para los conductores

Frente al escenario generado por las nevadas y las bajas temperaturas, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones destinadas a quienes deban desplazarse por las rutas provinciales.

El objetivo es reducir los riesgos derivados de la presencia de nieve, hielo y niebla, factores que modifican las condiciones habituales de circulación. Las recomendaciones difundidas son las siguientes:

Reducir la velocidad de circulación.

Mantener una distancia de seguridad adecuada entre vehículos.

Extremar las precauciones durante la conducción.

Estas medidas adquieren especial importancia en los sectores donde continúan registrándose nevadas, precipitaciones mixtas y baja visibilidad.