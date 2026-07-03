La Catedral amplía sus horarios para recibir a peregrinos y turistas durante julio

El Santuario de Nuestra Señora del Valle y Catedral Basílica se prepara para recibir durante julio a peregrinos, devotos y turistas que llegarán a Catamarca en el marco del receso invernal y de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Ante la mayor afluencia de visitantes prevista para ese período, el templo implementará modificaciones en su funcionamiento habitual, ampliando el horario de apertura y reorganizando las celebraciones litúrgicas y otras actividades.

El anuncio fue realizado por el padre Juan Ramón Cabrera, rector del Santuario Catedral, quien informó que las medidas estarán vigentes desde el lunes 13 hasta el viernes 31 de julio, teniendo en cuenta las vacaciones de invierno y la llegada de visitantes atraídos tanto por la devoción a la Virgen del Valle como por uno de los principales acontecimientos culturales de la provincia.

Durante ese período, el Santuario permanecerá abierto en horario corrido de 7.00 a 20.00, permitiendo que quienes visiten el templo puedan acceder durante toda la jornada a los distintos espacios de oración y a las actividades programadas.

Nuevos horarios para las celebraciones litúrgicas

Como consecuencia de la ampliación del horario de apertura, también se modificarán los horarios de las celebraciones litúrgicas que se desarrollarán diariamente en el Santuario Catedral. El cronograma informado es el siguiente:

Lunes a viernes

9.00: Santa Misa.

Santa Misa. 11.00: Santa Misa.

Santa Misa. 17.00: Santo Rosario.

Santo Rosario. 18.00: Santa Misa.

Santa Misa. 19.00: Santa Misa.

Santa Misa. 20.00: Cierre del Santuario.

Sábados

9.00: Santa Misa.

Santa Misa. 11.00: Bautismos.

Bautismos. 17.00: Santo Rosario.

Santo Rosario. 18.00: Santa Misa.

Santa Misa. 19.00: Santa Misa.

Santa Misa. 20.00: Cierre del Santuario.

Domingos

8.00: Santa Misa radial.

Santa Misa radial. 10.00: Santa Misa.

Santa Misa. 11.00: Santa Misa.

Santa Misa. 17.00: Santo Rosario.

Santo Rosario. 18.00: Santa Misa.

Santa Misa. 19.00: Santa Misa.

Santa Misa. 20.00: Cierre del Santuario.

La reorganización de los horarios apunta a facilitar la participación de los fieles y visitantes durante el período de mayor movimiento turístico y religioso en la provincia.

La Sala de Promesas abrirá durante la siesta

Además de las celebraciones litúrgicas, el Santuario contará con personal destinado a orientar y acompañar a quienes lleguen a conocer uno de los principales centros de fe de Catamarca.

En este marco, la Sala de Promesas ofrecerá la posibilidad de contemplar dos de los objetos sagrados más representativos del Santuario: la Cadena del Milagro y el Jarro del Milagro. Según lo informado, estos elementos podrán ser visitados durante el horario de la siesta, permitiendo que tanto peregrinos como turistas puedan acercarse para contemplarlos y rezar frente a ellos.

El padre Juan Ramón Cabrera explicó que esta organización responde a un trabajo conjunto desarrollado con el voluntariado del Santuario.

En ese sentido expresó: "Hemos hecho todo este movimiento con el voluntariado del Santuario Catedral para que este año podamos tener una presencia más viva, colaborando también con todo lo que es el turismo en Catamarca para los visitantes que vienen a nuestra tierra".

La Virgen del Valle en la Fiesta del Poncho

El rector del Santuario también confirmó que la imagen peregrina de la Virgen del Valle, Patrona Nacional del Turismo, participará del acto inaugural de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, previsto para el viernes 17 de julio.

La presencia de la imagen formará parte de la apertura de la principal celebración cultural de los catamarqueños, integrando la dimensión religiosa con una de las festividades más importantes de la provincia.

Como ocurre cada año, los servidores del Santuario trabajan en la preparación del stand de la Virgen del Valle, que estará ubicado en el Pabellón de Turismo.

Un stand con identidad cultural e histórica

El espacio dedicado a la Virgen del Valle tendrá este año un significado especial. Según explicó el padre Cabrera, el eje temático será "Hilos, historia, presencia de gracia de la Virgen del Valle en el tiempo, la cultura y la vida del hombre en estas tierras". El stand reunirá distintos elementos representativos de la historia y la cultura provincial, entre ellos:

Una alfombra tejida en Belén , donada por esa parroquia en el año 1941 .

, donada por esa parroquia en el año . Tinajas de barro que destacarán las culturas Cóndor Huasi, La Ciénaga y La Aguada.

El sacerdote señaló que la incorporación de estos elementos busca poner de relieve el vínculo entre la devoción a la Virgen del Valle y la identidad cultural de Catamarca.

En sus palabras, el objetivo es mostrar que "Catamarca es pionera no sólo del poncho sino también de las alfombras, que son tan bien vistas y valuadas", al tiempo que destacó que toda esa propuesta estará plasmada en la cultura porque "la imagen de la Virgen del Valle se también se metió en nuestra cultura, en nuestra presencia, en nuestro quehacer hasta el día de hoy".

Con la ampliación de horarios, la reorganización de las celebraciones litúrgicas, la apertura de la Sala de Promesas durante la siesta y la participación en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el Santuario de Nuestra Señora del Valle y Catedral Basílica se prepara para recibir a los visitantes que llegarán a Catamarca durante julio, ofreciendo un espacio de encuentro para peregrinos, devotos y turistas en uno de los períodos de mayor movimiento religioso y cultural del año.