"Es muy probable que el Papa visite la Argentina en noviembre"

El cardenal y arzobispo de Córdoba, Ángel Sixto Rossi, regresó de Roma luego de participar del Consistorio Extraordinario convocado por el Papa León XIV y se refirió a la posibilidad de que el Sumo Pontífice visite la Argentina durante el próximo mes de noviembre.

En declaraciones realizadas este domingo por la mañana en los estudios de Cadena 3, durante el programa "Amamos los Domingos", Rossi explicó que todavía no existe una confirmación oficial sobre el viaje, aunque sostuvo que la posibilidad es altamente concreta. "Falta la confirmación. Usaría la expresión que es 'muy probable'. Decir que sí no es real, pero 'casi casi', como decimos en criollo", expresó el cardenal al ser consultado sobre la eventual llegada del Papa al país.

Si bien transmitió optimismo respecto de la visita, remarcó que aún restan definiciones importantes relacionadas con la organización del viaje apostólico.

El itinerario todavía no fue definido

Rossi explicó que, además de la confirmación oficial, tampoco se encuentra determinado cuál sería el recorrido que realizaría León XIV en caso de concretarse la visita.

Según indicó, existen distintas versiones sobre los posibles destinos, aunque hasta el momento ninguna fue confirmada. Entre las alternativas que mencionó se encuentran:

Córdoba.

Buenos Aires.

Luján.

El cardenal señaló que todavía resta conocer aspectos fundamentales del eventual viaje. Entre ellos mencionó la confirmación oficial de la visita, las fechas en las que se desarrollaría y las ciudades que integrarán el recorrido del Pontífice.

"Todavía no ha dicho a dónde iría. Algunos hablan de Córdoba, otros de Buenos Aires, otros de Luján. Falta que digan cuándo viene, qué días y a dónde. Siempre tuvo ganas de venir y creo que será así, pero no tenemos nada oficial. Lo esperamos con los brazos abiertos", afirmó.

Una relación cercana con León XIV

Durante la entrevista, Rossi también hizo referencia al vínculo personal que mantiene con el nuevo Pontífice y destacó el trato cercano que brinda en el contacto cotidiano. El arzobispo cordobés describió la relación desde una perspectiva afectiva y resaltó la forma en que León XIV recibe a quienes comparten actividades con él.

"El Papa te la hace muy linda, te hace sentir en casa. Tengo cercanía afectiva con el papa León XIV", sostuvo. Sus declaraciones se produjeron luego de haber compartido las jornadas de trabajo desarrolladas en el marco del Consistorio Extraordinario celebrado en Roma.

Los desafíos analizados durante el Consistorio

Además de referirse a la posible visita papal, Rossi explicó cuáles fueron algunos de los principales temas debatidos por el Colegio Cardenalicio durante el encuentro convocado por León XIV. Según relató, uno de los ejes centrales estuvo vinculado con la realidad internacional y los conflictos que atraviesan distintas regiones del mundo.

En ese sentido, resumió uno de los mensajes transmitidos por el Pontífice. "Se habló de la guerra, de animarnos a reconstruir las murallas de Jerusalén. El Papa nos plantea dos símbolos: o jugar a la Torre de Babel o reconstruir humildemente las murallas maltrechas. Ser arquitectos sabios para reconstruir las murallas de la ciudad entre todos", expresó.

Las reflexiones estuvieron orientadas a la necesidad de trabajar colectivamente frente a los desafíos actuales y promover caminos de reconstrucción en contextos marcados por los conflictos.

La continuidad de la sinodalidad impulsada por Francisco

Otro de los puntos abordados durante el Consistorio fue la continuidad del camino de la sinodalidad, una de las líneas de trabajo impulsadas por el papa Francisco y que, según Rossi, continúa formando parte de las prioridades del actual Pontífice.

El cardenal explicó que este concepto propone fortalecer una Iglesia que avance mediante el trabajo compartido y la participación conjunta. "Uno de los temas fue la sinodalidad, hacer camino juntos. Es uno de los desafíos que heredó León de Francisco", afirmó.

De esa manera, indicó que el encuentro permitió analizar cómo sostener ese proceso dentro de la Iglesia frente a los desafíos del presente.

Escuchar los gritos del mundo

Rossi señaló además que durante las jornadas de trabajo se insistió en la necesidad de prestar atención a distintas realidades que atraviesan a millones de personas. Según explicó, se habló de la importancia de "escuchar los gritos del mundo", poniendo el foco en diversos sectores y problemáticas. Entre ellas mencionó:

Las víctimas de las guerras.

Los jóvenes.

Las personas con discapacidad.

Quienes padecen las consecuencias de las catástrofes naturales.

En relación con los jóvenes, manifestó su preocupación por un fenómeno que observó durante el desarrollo del Mundial. "En este tiempo del Mundial crecieron muchísimo las apuestas entre jóvenes y niños. Hay chicos más preocupados por si hay un gol o un córner que por disfrutar el partido, y eso es triste", advirtió.

Asimismo, hizo referencia a otras situaciones que fueron analizadas durante el Consistorio, entre ellas el incremento del número de personas amputadas como consecuencia de los conflictos bélicos, el impacto del terremoto en Venezuela, el retroceso de los glaciares en Nepal y la crisis migratoria que atraviesa el Mediterráneo.

Un llamado a actuar frente a las dificultades

Como conclusión de las jornadas desarrolladas en Roma, Rossi resumió el mensaje compartido durante el encuentro del Colegio Cardenalicio y remarcó la importancia de asumir una actitud comprometida frente a las distintas problemáticas que afectan al mundo.

El cardenal sostuvo que el primer paso consiste en reconocer esas realidades y prestar atención a quienes las padecen.

"Frente a esos gritos, el primer desafío es escucharlos y, en lo que cada uno pueda, animarnos a intentar. Si no podemos hacer todo, hagamos lo posible", concluyó.

Mientras continúa la expectativa por una eventual visita de León XIV a la Argentina, el cardenal insistió en que aún resta la confirmación oficial del Vaticano. No obstante, sostuvo que el viaje es "muy probable" y expresó que la Iglesia local aguarda la llegada del Pontífice "con los brazos abiertos".