"Esquiú en sus diversas dimensiones": un conversatorio que reivindicó el legado del fraile catamarqueño

El viernes 15 de mayo se llevó a cabo el conversatorio "Esquiú en sus diversas dimensiones" en el Museo Histórico Provincial, ubicado en Chacabuco 425. La propuesta convocó a investigadores, especialistas y público en general con el objetivo de reflexionar sobre la figura del ilustre fraile catamarqueño desde una mirada integral, abordando no solamente su dimensión religiosa, sino también su participación y trascendencia en los ámbitos político, periodístico y educacional.

La actividad se enmarcó dentro de las acciones conmemorativas organizadas por el bicentenario del natalicio del Beato Fray Mamerto Esquiú, una de las personalidades más relevantes de la historia catamarqueña y argentina. El encuentro contó con la participación del profesor Oscar Vera; la licenciada María Teresa Cano Zurita; el presbítero Oscar Tapia; y el licenciado Daniel Nieva. La moderación estuvo a cargo del profesor Carlos Carabajal, integrante de la Dirección Provincial de Patrimonio.

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por la directora provincial de Patrimonio y Museos, Edith Cardoso, quien recibió posteriormente de manos del senador Ramón Figueroa Castellanos la declaración de la Honorable Cámara de Senadores que distinguió de interés parlamentario, cultural y educativo al conversatorio "Esquiú en sus diversas dimensiones". Este reconocimiento institucional reforzó la relevancia de una propuesta orientada a profundizar el estudio y la difusión del legado de Fray Mamerto Esquiú.

El proceso de beatificación y el valor de la documentación histórica

Durante el encuentro, cada uno de los disertantes abordó diferentes facetas de la vida y obra del Beato catamarqueño. En ese marco, el profesor Oscar Vera centró su exposición en el proceso de beatificación de Fray Mamerto Esquiú y destacó el papel fundamental que tuvo Catamarca en la recopilación y preservación de documentación histórica vinculada a la causa.

Vera subrayó especialmente la labor desarrollada por el profesor Armando Raúl Bazán, investigador e historiador catamarqueño que realizó una extensa tarea de recopilación de sermones, cartas y documentos considerados esenciales para avanzar en el proceso de beatificación. Según se explicó durante la exposición, ese trabajo documental resultó clave para reconstruir aspectos fundamentales de la vida y pensamiento de Esquiú.

Asimismo, el expositor señaló que actualmente la causa permanece abierta y a la espera del análisis de un segundo milagro, instancia necesaria para avanzar hacia la canonización del Beato.

Entre los puntos destacados de esta exposición sobresalieron:

La importancia del archivo histórico vinculado a Esquiú .

. La recopilación de sermones y correspondencia personal .

. El aporte realizado por investigadores catamarqueños .

. La continuidad del proceso hacia una eventual canonización.

Investigación académica y nuevas actividades en torno a Esquiú

Por su parte, el presbítero Oscar Tapia expuso sobre el trabajo académico e investigativo que se viene desarrollando en torno a la figura de Fray Mamerto Esquiú. Durante su intervención, destacó la realización de congresos académicos nacionales e internacionales desde el año 2021, además de múltiples publicaciones vinculadas al pensamiento y obra del fraile catamarqueño.

Tapia remarcó particularmente la edición de libros y compilaciones sobre los sermones, cartas y reflexiones de Esquiú, materiales que han permitido ampliar el análisis histórico y filosófico de su figura. Del mismo modo, resaltó la conformación de un equipo interdisciplinario de investigación integrado por especialistas de distintas provincias y países, lo que evidencia el creciente interés académico en torno a su legado.

El presbítero también anunció nuevas actividades y congresos previstos para este año en:

Tarija

Sucre

Salta

Córdoba

Catamarca

Estas iniciativas buscan continuar profundizando el estudio de la vida, obra y pensamiento de Esquiú desde diversas disciplinas y perspectivas.

La dimensión periodística y educativa de Fray Mamerto Esquiú

La licenciada María Teresa Cano Zurita centró su exposición en una de las facetas menos difundidas del Beato: su trabajo periodístico. La historiadora presentó investigaciones vinculadas a los escritos publicados por Esquiú en el periódico El Ambato, considerado el primer periódico de Catamarca y fundado en 1857.

Durante su intervención, Cano Zurita destacó el profundo valor educativo y formativo de los textos elaborados por Esquiú, señalando que sus publicaciones promovían principios y valores como:

La verdad

La moral

La ética

La unidad nacional

La paz social

La expositora remarcó además la necesidad de recuperar y difundir esta dimensión menos conocida del fraile catamarqueño, entendiendo que sus escritos periodísticos constituyen una herramienta fundamental para comprender la amplitud de su pensamiento y su compromiso con la sociedad de su tiempo.

Un actor político y promotor del diálogo en tiempos de conflicto

En tanto, el licenciado Daniel Nieva abordó aspectos relacionados con la formación intelectual y cultural de Fray Mamerto Esquiú. Su exposición puso énfasis en la influencia que tuvieron sus viajes, su educación franciscana y su actuación en un contexto histórico atravesado por los conflictos civiles del siglo XIX.

Nieva destacó el papel de Esquiú como actor político y promotor de la concordia, resaltando su permanente defensa del diálogo, la tolerancia y la construcción de consensos. Asimismo, subrayó su aporte al ámbito educativo y su compromiso con la formación intelectual.

La exposición permitió comprender cómo la figura de Esquiú trascendió el ámbito estrictamente religioso para convertirse en una referencia vinculada a la búsqueda de acuerdos y a la defensa de valores orientados a la convivencia social.

Un intercambio enriquecedor sobre la vigencia de su pensamiento

El cierre del conversatorio estuvo marcado por una activa participación del público presente, que realizó preguntas y compartió reflexiones junto a los disertantes. El intercambio generado permitió profundizar distintos aspectos vinculados al legado y la vigencia del pensamiento de Fray Mamerto Esquiú.

La jornada consolidó así un espacio de análisis y reflexión colectiva en torno a una figura central de la historia catamarqueña, reivindicando no sólo su dimensión religiosa, sino también su aporte cultural, político, educativo y periodístico. El conversatorio "Esquiú en sus diversas dimensiones" se constituyó, de esta manera, en una propuesta orientada a fortalecer el conocimiento y la valoración de un legado que continúa generando interés académico, histórico y social a doscientos años de su nacimiento.