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Posibles nevadas en Catamarca: prevén precipitaciones invernales en zonas serranas

Los modelos meteorológicos indican un escenario favorable para nieve y agua-nieve en sectores de montaña de la provincia, con descenso de temperatura, viento sur y aumento de la nubosidad durante el fin de semana.

16 Mayo de 2026 16.18

Los últimos modelos meteorológicos, según la Secretaria de Ambiente y Espacios Públicos, continúan señalando condiciones favorables para la ocurrencia de nevadas y agua-nieve en sectores serranos de Catamarca, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del domingo.

De acuerdo con las proyecciones, el fenómeno se produciría por la coincidencia entre el ingreso de aire más frío y la presencia de precipitaciones sobre áreas de montaña.

Las zonas con mayor probabilidad se ubican entre los 1.600 y 2.200 metros sobre el nivel del mar, principalmente en la Sierra de Ambato, la Sierra de El Alto-Ancasti, la Cordillera y la Puna, así como en las sierras de Belén y Andalgalá.

Además del posible evento de nieve, se prevé viento del sector sur, un marcado descenso de temperatura —con una máxima estimada de 12°C para el domingo— y aumento de la nubosidad durante el fin de semana.

 

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Catamarca Frío Nevadas

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