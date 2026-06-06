Esta fórmula casera para hacer un perfume hará que tu habitación tenga siempre buen aroma

Los perfumes pueden ser sutiles, pero perduran en la memoria durante un largo tiempo. Ya sea el aroma de una tarta de manzana que hacía la abuela, el olor de un té con canela o el ambientador cítrico de un spa. La buena noticia es que puedes crear tu propio perfume casero para casa.

La fiebre por los ambientadores del hogar continúa en alza, por eso muchas personas se han sumado a la tendencia de prepararlos caseros. Se pueden elegir los ingredientes y los aromas según los gustos y como resultado, se renuevan los ambientes.

Ingredientes

500 ml de agua.

Tres ramas de romero fresco.

fresco. Dos ramas de tomillo fresco.

Un puñado de hojas de menta (opcional).

Cáscara de un limón o una naranja.

Dos cucharadas de alcohol.

Una botella con pulverizador.

Pasos a seguir

Para comenzar a preparar este perfume casero tienes que colocar el agua dentro de una olla o cacerola y agregar las ramas de romero, el tomillo, las hojas de menta y las cáscaras de limón o naranja. Luego, lleva la preparación a fuego medio hasta que comience a hervir.

Una vez que alcance el hervor, dejar cocinar durante unos 10 o 15 minutos. Durante ese tiempo, las hierbas y los cítricos liberarán sus aceites esenciales naturales, que serán los responsables del aroma del aromatizador.

Al finalizar la cocción tienes que retirar la olla del fuego y dejar que la preparación se enfríe completamente. Luego, cuela el líquido para separar las ramas, hojas y cáscaras.

Por último, agregar las dos cucharadas de alcohol, mezclar bien y transferir el contenido a una botella con pulverizador. Antes de cada uso se recomienda agitar el envase para que todos los ingredientes se integren correctamente.

Recuerda mantener la limpieza del hogar, además de abrir puertas y ventanas para ventilar todos los días los ambientes si quieres conservar un buen aroma.