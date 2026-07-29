Talleres de agosto: CATA, la Casa de la Cultura y el Museo de Bellas Artes renuevan su oferta

Durante el mes de agosto, la red de recintos públicos dedicados a la preservación artística en la provincia reactiva su dinámica social a través del lanzamiento de un ambicioso esquema de formación práctica. La iniciativa emana directamente de los espacios culturales dependientes de la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, los cuales reabren sus puertas con una grilla completamente renovada de talleres temporarios. La agenda técnica y formativa ha sido estructurada de manera integral para abarcar a diversos segmentos demográficos, incluyendo a las infancias, los jóvenes, los adultos y las personas mayores.

El objetivo central trazado por la gestión institucional busca transformar de manera sostenida los recintos museísticos y los centros culturales estatales en plataformas activas de aprendizaje, ejercicio de la creatividad y puntos de encuentro ciudadano. En esta oportunidad, la totalidad de las actividades pedagógicas y recreativas se concentrarán de forma coordinada en tres sedes emblemáticas de la provincia: la Casa de la Cultura, el centro CATA y el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela.

Oferta pedagógica orientada a las infancias

El segmento infantil constituye uno de los ejes con mayor despliegue dentro del cronograma previsto para el octavo mes del año. La variada oferta está diseñada para que los más pequeños dispongan de herramientas de exploración plástica, dramática y lingüística en entornos adaptados.

Para el caso de la Casa de la Cultura, las propuestas dirigidas a los niños comprenden el taller Luz en Escena - Teatro para niños, dictado por Brisa Guzmán. La formación utiliza el teatro como una herramienta fundamental de expresión personal y estimulación de la creatividad. Sus clases iniciarán el próximo 11 de agosto y se dictarán los días martes y viernes en el horario de 19:00 a 20:30 hs, estando disponible el número telefónico 3834-961679 para la solicitud de informes. En la misma sede dará comienzo el taller Pequeños Alfareros, coordinado por la docente Agustina María Belén Barrera, espacio pensado para chicos de entre 7 y 12 años de edad que aprenderán técnicas de modelado en cerámica para confeccionar piezas que posteriormente serán sometidas a horneado. El taller se impartirá los martes de 19:00 a 20:30 hs, a partir del 11 de agosto, con la línea 3834-385872 habilitada para consultas.

Por su parte, la sede de CATA integrará a su grilla tres proyectos pedagógicos diferenciados:

Habitar la Imaginación: espacio coordinado por Gabriela Navarro y Ramona, orientado a niños de 2 a 6 años. La propuesta plantea un acercamiento a la literatura infantil mediante el uso de cuentos, juegos, artes visuales y experiencias de índole sensorial. Iniciará el 7 de agosto con dos turnos disponibles los viernes: de 17:00 a 18:00 hs y de 18:00 a 19:00 hs. Contactos e informes: 3834-292824 y 3834-011731.

Arte para Pequeños Artistas: taller a cargo de María Paula Montoya, dirigido a niños de 5 a 8 años de edad. Comprende el abordaje y la exploración práctica de disciplinas como dibujo, pintura y modelado dentro de un marco orientado a la creatividad y la expresión, e incluye la totalidad de los materiales de trabajo. Su fecha de inicio está pautada para el 1 de agosto, cursándose los días sábados y domingos de 18:00 a 20:00 hs. Informes mediante el teléfono 3834-297297 o vía redes en @soylaprofepau.

Inglés Musical para niños: espacio formativo dictado en dupla por María Luz Ignes y Ariana Nazarena Agüero, diseñado para alumnos de 5 a 8 años. Combina de forma articulada canciones, dinámicas de juego y dramatizaciones destinadas al aprendizaje del idioma inglés mediante un enfoque lúdico. Las clases comenzarán el 15 de agosto y se dictarán los sábados de 18:00 a 19:30 hs, atendiendo consultas en el 3834-243472.

Bienestar, la atención plena y el desarrollo artesanal

Dentro de la planificación del mes de agosto, la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos reservó un apartado especial enfocado en el desarrollo personal, la salud corporal y el aprendizaje de oficios manuales aplicables a emprendimientos.

En lo relativo al bienestar y la salud física, la Casa de la Cultura albergará la propuesta Flexibilidad - Soltá tensiones y habitá tu cuerpo con más libertad, dictada por la instructora Carla María Grignola. El taller comenzará el 11 de agosto y se cursará los días martes y jueves en la franja horaria de 16:30 a 17:30 hs, con recepción de consultas en la línea 3814-743869. Asimismo, en el ámbito de la salud mental y la autorregulación, Natalia Santillán conducirá el espacio denominado Mindfulness en la vida diaria. Se trata de un taller intensivo centrado en técnicas de atención plena que abrirá sus actividades el 13 de agosto, funcionando los días jueves de 18:00 a 20:00 hs, con canal de informes en el número 3834-303430.

En el área de las artes aplicadas y la producción artesanal, la oferta incluye las siguientes opciones de formación:

Jonería y decoración con fieltro: dictado por la especialista María Fernanda Quispe, donde los asistentes aprenderán el uso técnico del fieltro aguado para la confección y elaboración de piezas decorativas y accesorios variados. Inicia el 10 de agosto y se dictará los días lunes de 19:00 a 20:30 hs, recibiendo inscripciones en el 3834-693224.

Técnicas de porcelana fría y manualidades: taller a cargo de la docente Ruth Alejandra Leguizamón, cuya fecha de apertura está fijada para el 10 de agosto, con encuentros semanales los lunes de 17:00 a 18:30 hs. La instrucción abarca la elaboración paso a paso de souvenirs, elementos de adorno, centros de mesa y otras creaciones, sumando herramientas teórico-prácticas orientadas a personas con interés en iniciar un proyecto emprendedor. Contacto directo al 3834-793993.

Integración de adultos mayores

La dimensión inclusiva del programa cultural se consolida en las instalaciones del Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela, recinto institucional que volverá a albergar como sede el taller Renacer del Arte. Esta propuesta pedagógica y social se encuentra bajo la coordinación directa de Ana Isabel Bustamante y está dirigida en forma exclusiva a adultos mayores. El proyecto pedagógico propone el trabajo continuo sobre técnicas de pintura y confección de manualidades con el fin de estimular la memoria activa, fortalecer las capacidades motrices y propiciar la generación de nuevos vínculos socioafectivos entre los participantes. Las clases iniciarán de manera oficial el 21 de agosto y se dictarán los días viernes de 17:00 a 18:30 hs, contando con la línea telefónica 3834-503766 para la solicitud de detalles operativos.

Desde la organización gubernamental se ratificó que la totalidad de las actividades formativas contempladas en la grilla mensual son de carácter arancelado. Respecto al proceso de inscripción, se precisó de manera formal que tanto la solicitud de información complementaria como la reserva efectiva de los cupos deberán tramitarse directamente a través de los números telefónicos y vías de contacto especificadas para cada tallerista.