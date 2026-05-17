Más frío y lluvia en Catamarca: ¿qué dice el clima del domingo?

Catamarca tendrá marcada por la inestabilidad climática y las lluvias, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la provincia y así se mantiene la tendencia anunciada para este fin de semana de ola polar.

Ya durante la madrugada se registraron lluvias en continuidad con la tendencia del sábado. La temperatura se ubicó en torno a los 6 grados, mientras que el viento ya comenzó a soplar entre 7 y 12 kilómetros por hora desde el Oeste.

En horas de la mañana el pronóstico refiere que continuarán las condiciones inestables con lluvias aisladas y una probabilidad de precipitaciones que variará entre el 10 y el 40 por ciento. La temperatura descenderá hasta los 7 grados, marcando la mínima de este domingo y el viento rotará al sector Sur, con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para la tarde ya no se anticipa más inestabilidad sino más un cielo parcialmente nublado, y temperaturas cercanas a los 12 grados, que es la máxima de este domingo. Además se registrarán viento del Oeste de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar con un cielo mayormente nublado y nulas chances de lluvias. La temperatura rondará los 9 grados y el viento permanecerá del sector Oeste.

La tendencia, para el arranque de la semana es de más frío, con una mínima de 12 grados y una máxima apenas de 17 grados. Ya no habrá lluvias y el viento irá rotando de sectores pero con intensidades leves.

