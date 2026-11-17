Un total de 162 estudiantes de primer año de las escuelas secundarias municipales N.º 1 «Miguel Cané» y N.º 3 «Gustavo Gabriel Levene» rindieron el examen internacional Cambridge English Skills Test (CEST) en las instalaciones del Nodo Tecnológico de la Capital.

El CEST constituye una evaluación modular desarrollada íntegramente en entorno digital que mide las cuatro macrohabilidades del idioma: comprensión lectora (Reading), expresión escrita (Writing), comprensión auditiva (Listening) y expresión oral (Speaking).

En esta convocatoria, los alumnos del Sistema Educativo Municipal (SEM) completaron las pruebas adaptativas de Reading y Listening mediante un esquema de turnos organizados por grupos que garantizó a cada joven el acceso a una computadora individual, fortaleciendo tanto su dominio de la lengua extranjera como sus destrezas en plataformas tecnológicas.

Asimismo, el operativo contempló una modalidad adaptada diseñada especialmente para seis estudiantes —cinco de la Escuela Levene y una de la Escuela Cané—, quienes rindieron sus exámenes a través de tabletas con adecuaciones pedagógicas y recibirán su correspondiente certificación oficial a cargo del municipio capitalino.

La jornada examinadora, llevada a cabo por la Municipalidad de la Capital—a través de la Secretaría de Educación y Cultura y su Administración de Planeamiento e Innovación Educativa— en articulación con la Academia Argüello, integró la acreditación de competencias lingüísticas bajo estándares de la Universidad de Cambridge con el uso de herramientas digitales y evaluaciones adaptadas en el marco del Programa Municipal de Inglés (PMI).

Continuidad

Esta iniciativa da continuidad al hito alcanzado en 2025, cuando Catamarca Capital se posicionó entre las primeras jurisdicciones del país en implementar pruebas digitales de Cambridge en el ámbito público, y refleja la progresión de las trayectorias escolares del PMI.

Implementado en 2023 como una política integral que abarca los niveles inicial, primario y secundario mediante mayor carga horaria, formación docente continua y simulacros, el programa permite hoy que las cohortes que acreditaron Cambridge Starters en la escuela primaria avancen hacia evaluaciones de mayor complejidad en el secundario, brindando a los equipos pedagógicos información diagnóstica precisa para optimizar la enseñanza.

Al respecto, la secretaria de Educación y Cultura, Marqueza Blanco Azurmendi, celebró el logro: «Quiero felicitar a los docentes del Programa Municipal de Inglés por su dedicación, a las familias por acompañar cada paso y, especialmente, a nuestros estudiantes por su esfuerzo y perseverancia. cada desafío es una oportunidad para superar límites y descubrir todo lo que son capaces de lograr; nos llena de orgullo que el SEM continúe brindando acceso gratuito a evaluaciones internacionales que abren nuevas oportunidades para el futuro de nuestros jóvenes».

Por su parte, la coordinadora general del PMI, Patricia Eliana Lobo, destacó: «Sostener una propuesta educativa de estas características implica responsabilidad, planificación y trabajo colectivo. en un contexto nacional de enormes desafíos y desfinanciamiento para la educación pública, que nuestros alumnos accedan a certificaciones internacionales gracias al compromiso docente resulta profundamente esperanzador».

De esta manera, la gestión del intendente Gustavo Saadi consolida una política pública orientada a jerarquizar la educación municipal, impulsar la innovación tecnológica y garantizar la igualdad de oportunidades en la Capital.