Lleguemos al Barrio brindó más de 1.600 atenciones en Barranca Larga

El Ministerio de Salud continúa desarrollando acciones a través del Programa Lleguemos al Barrio, una iniciativa destinada a acercar los servicios de salud pública a aquellas localidades que se encuentran más alejadas de los principales centros urbanos y que no cuentan con todas las especialidades médicas de manera permanente.

En este marco, días atrás el equipo del programa se trasladó hasta Barranca Larga, en el departamento Belén, donde llevó adelante un nuevo operativo sanitario que permitió concentrar en la localidad diferentes prestaciones para la comunidad. En total, se registraron 1.693 atenciones de distintas especialidades y servicios, en una jornada que contempló tanto atención médica como tareas de prevención, asistencia, entrega de medicamentos y acciones vinculadas con la salud animal.

La propuesta busca facilitar el acceso de los habitantes de las localidades del interior a prestaciones que, por las características de cada lugar, no se encuentran disponibles con todas sus especialidades de manera habitual. De esta manera, el programa recorre distintos puntos de la provincia, tanto en Capital como en el interior, con equipos que brindan atención de manera directa en las comunidades.

Las especialidades médicas

Durante la jornada en Barranca Larga se brindaron prestaciones en diferentes áreas de la salud. La atención estuvo distribuida entre clínica médica, pediatría, nutrición, obstetricia, odontología, oftalmología y cardiología, además de los servicios complementarios que formaron parte del operativo.

Entre las especialidades y prestaciones registradas se contabilizaron:

Clínica médica: 87 atenciones.

87 atenciones. Pediatría: 72 atenciones.

72 atenciones. Nutrición: 87 atenciones.

87 atenciones. Obstetricia: 161 atenciones.

161 atenciones. Odontología: 64 atenciones.

64 atenciones. Oftalmología: 103 pacientes atendidos.

103 pacientes atendidos. Cardiología: 115 pacientes atendidos.

La presencia de estas especialidades permitió ampliar durante el operativo el acceso a distintas áreas de atención médica, incluyendo controles vinculados con la salud general, la atención pediátrica, la nutrición, la salud obstétrica, la odontología y las consultas de oftalmología y cardiología.

Entre los registros se destaca especialmente el área de obstetricia, que alcanzó 161 atenciones, mientras que cardiología atendió a 115 pacientes y oftalmología recibió a otros 103.

Enfermería, vacunación y farmacia

El despliegue sanitario también incluyó servicios fundamentales para la atención y prevención. En el área de enfermería se realizaron 391 atenciones, que comprendieron colocación de inyectables, curaciones y otras prestaciones.

A su vez, el equipo de vacunación llevó adelante tareas destinadas a completar esquemas correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación. En total, se completaron 9 esquemas, contribuyendo de esta manera a las acciones preventivas desarrolladas durante la jornada. Otro de los servicios presentes fue farmacia, que concretó la entrega de 269 medicamentos. La prestación permitió complementar la atención realizada por los equipos médicos con la provisión de los medicamentos correspondientes dentro del operativo.

Así, la actividad desarrollada en Barranca Larga reunió en una misma jornada diferentes componentes de la atención sanitaria, desde las consultas con profesionales de distintas especialidades hasta las prestaciones de enfermería, vacunación y farmacia.

La salud animal presente

El operativo incluyó además un componente destinado a la atención médica veterinaria, ampliando el alcance de las acciones desarrolladas en la localidad.

En este sector se realizaron 234 desparasitaciones, mientras que también se colocaron 71 vacunas. A estas intervenciones se sumaron 30 consultas por distintas patologías. De esta manera, el abordaje desarrollado por Lleguemos al Barrio contempló también la atención de animales, con acciones de prevención y consultas veterinarias que formaron parte del despliegue realizado en Barranca Larga.

Los números registrados permiten dimensionar el alcance de la jornada, que no se limitó a una única especialidad ni a un solo tipo de prestación, sino que concentró diferentes servicios en una localidad del interior provincial.

Próximo operativo en San Fernando

La agenda del programa continuará en el departamento Belén. Según se informó, el próximo operativo de Lleguemos al Barrio se desarrollará el jueves 10 y viernes 11, en el Minihospital de la localidad de San Fernando, también perteneciente al departamento Belén.

La nueva jornada dará continuidad al trabajo territorial que lleva adelante el Ministerio de Salud mediante el programa, con el objetivo de acercar la atención sanitaria a las comunidades y facilitar el acceso a servicios médicos en aquellas localidades donde no se cuenta con todas las especialidades.

El despliegue realizado en Barranca Larga y el próximo operativo previsto en San Fernando forman parte de esta modalidad de atención, que busca llevar los servicios de salud pública hacia diferentes puntos de la provincia.