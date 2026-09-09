Orgullo catamarqueño: Agustín Palavecino fue becado para enseñar en el Reino Unido

El profesor Agustín Palavecino, docente de la carrera Profesorado de Inglés del Instituto Superior San Pío X de Catamarca y de otras instituciones del medio, alcanzó un destacado logro académico al ser seleccionado como uno de los cinco becarios titulares de toda la Argentina para integrar el Programa Argentino-Británico de Asistentes de Idioma 2026-2027.

La distinción representa un importante reconocimiento a su trayectoria y preparación profesional, pero también constituye un motivo de orgullo para la comunidad educativa catamarqueña, que celebra que uno de sus docentes pueda llevar su experiencia y formación al ámbito educativo del Reino Unido.

El programa en el que participará Palavecino es una iniciativa impulsada conjuntamente por la Secretaría de Educación de la Nación y el British Council, y tiene como propósito promover el intercambio educativo y cultural entre Argentina y el Reino Unido.

En ese contexto, el docente catamarqueño viajó hacia Inglaterra para incorporarse a esta experiencia internacional, en la que tendrá la responsabilidad de desempeñarse como Asistente de Idioma Español durante el período 2026-2027.

Destino: la University of Portsmouth

El nuevo desafío profesional llevará a Agustín Palavecino a la University of Portsmouth, ubicada en el condado de Hampshire, Inglaterra.

Allí desarrollará su tarea como Asistente de Idioma Español, en el marco del programa bilateral que busca favorecer el intercambio entre ambos países a través de la educación y la cultura. La participación del profesor catamarqueño en esta iniciativa se produce luego de haber sido elegido entre los cinco becarios titulares de todo el país. La selección adquiere así una dimensión especialmente significativa para Catamarca, ya que permite que un docente formado y dedicado a la enseñanza en la provincia acceda a una experiencia académica internacional.

Su incorporación al programa también posiciona al Instituto Superior San Pío X en un escenario de alcance internacional, a partir del reconocimiento obtenido por uno de los integrantes de su comunidad docente.

La formación y la vocación como pilares del logro

Para el Instituto Superior San Pío X, la selección de Palavecino constituye un reconocimiento a su trayectoria, preparación y vocación docente. El logro es presentado por la institución como una muestra del recorrido profesional construido a partir del esfuerzo y la dedicación a la enseñanza.

La comunidad educativa destacó especialmente el significado de esta oportunidad para el profesor, quien tendrá por delante un nuevo desafío profesional en tierras inglesas.

La experiencia estará vinculada directamente con su área de formación y desempeño: la enseñanza del idioma inglés y el ámbito educativo. En esta oportunidad, sin embargo, su tarea se desarrollará desde el rol de Asistente de Idioma Español, dentro de una propuesta que tiene como eje el intercambio educativo y cultural.

La selección entre los cinco becarios titulares de la Argentina marca, de este modo, un punto destacado en su trayectoria como docente y proyecta su labor más allá del ámbito educativo en el que habitualmente desarrolla sus actividades.

El orgullo de la comunidad educativa

Desde el Instituto Superior San Pío X expresaron un profundo orgullo por la distinción alcanzada por Palavecino y manifestaron públicamente sus felicitaciones al profesor.

La institución puso en valor el camino recorrido por el docente y señaló que este nuevo desafío profesional es reflejo del esfuerzo, compromiso y perseverancia dedicados a la enseñanza. La comunidad educativa también le expresó sus mejores deseos para esta nueva etapa, destacando la expectativa de que la experiencia en Inglaterra sea enriquecedora tanto desde el punto de vista profesional como humano.

En ese sentido, le desearon una experiencia positiva en tierras inglesas y manifestaron su confianza en que desempeñará su labor dejando una impronta positiva tanto en lo profesional como en lo humano.

Un intercambio educativo y cultural

El Programa Argentino-Británico de Asistentes de Idioma 2026-2027 en el que participará Palavecino se plantea como una iniciativa de intercambio educativo y cultural entre ambos países. La presencia del docente catamarqueño en este espacio representa, dentro de la información proporcionada, una oportunidad para participar de ese intercambio desde su rol de Asistente de Idioma Español en la University of Portsmouth.

Su experiencia estará así vinculada con dos dimensiones centrales: la educación y la cultura. Por un lado, desde la tarea docente y el acompañamiento en la enseñanza del idioma; por otro, desde el intercambio que propone el programa entre Argentina y el Reino Unido.

La participación también constituye un reconocimiento al recorrido desarrollado en Catamarca, particularmente desde el Profesorado de Inglés del Instituto Superior San Pío X, carrera en la que Palavecino se desempeña como docente, además de su labor en otras instituciones del medio.