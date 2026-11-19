La Expedición Inka 2026 transita este jueves su tercer día de transmisiones en vivo desde el sitio arqueológico El Shincal de Quimivil, ubicado en la localidad de Londres, departamento Belén. La propuesta permite acercar al público las tareas científicas que se desarrollan en uno de los espacios arqueológicos vinculados con la presencia incaica en Catamarca y conocer, directamente desde el terreno, los procedimientos que utilizan los investigadores para estudiar ese legado histórico.

La nueva jornada podrá seguirse entre las 11 y las 13, con una programación centrada en las herramientas y metodologías que forman parte del trabajo arqueológico. En esta oportunidad, uno de los principales temas será la fotogrametría, una técnica que permite obtener modelos tridimensionales mediante fotografías y que resulta útil para registrar con precisión estructuras, objetos y características del terreno.

Durante la transmisión, los especialistas mostrarán cómo se aplica este procedimiento en una excavación arqueológica y explicarán qué tipo de información puede obtenerse a partir de su utilización. De esta manera, quienes sigan el streaming tendrán la posibilidad de observar cómo las tecnologías actuales se incorporan a las tareas de investigación y contribuyen al estudio de los vestigios materiales de las sociedades que habitaron el territorio.

La experiencia no se limitará a mostrar los trabajos realizados en el sitio, sino que también buscará explicar los procesos científicos que se desarrollan alrededor de cada evidencia recuperada. El registro, el análisis y la preservación de los materiales constituyen aspectos fundamentales de la investigación, porque permiten conservar los elementos encontrados y aprovechar su información para reconstruir distintos aspectos del pasado.

Fotogrametría: cómo se reconstruyen estructuras y objetos en tres dimensiones

Uno de los ejes destacados de esta tercera jornada será la explicación de la fotogrametría aplicada a la arqueología. Se trata de una herramienta que permite generar representaciones tridimensionales a partir de fotografías, posibilitando documentar con detalle diferentes elementos presentes en un espacio de excavación.

Su aplicación permite registrar estructuras, objetos y particularidades del terreno, generando modelos que contribuyen a conservar información sobre las condiciones y características de los elementos estudiados.

En el marco de la Expedición Inka 2026, los investigadores explicarán cómo incorporan esta técnica a sus tareas y de qué manera los registros obtenidos pueden aportar información para interpretar los restos arqueológicos. La posibilidad de observar el procedimiento durante una excavación permitirá conocer cómo se combinan las tareas de campo con los recursos tecnológicos utilizados por los especialistas.

La transmisión también pondrá el foco en la importancia de documentar los hallazgos con precisión. Cada objeto y cada evidencia recuperada forman parte de un conjunto de información que debe ser registrado y analizado para comprender mejor las características de las sociedades que ocuparon El Shincal de Quimivil.

Qué sucede con los materiales recuperados

Otro de los aspectos que abordarán los investigadores estará relacionado con el tratamiento de los materiales y las evidencias que aparecen durante las excavaciones.

El trabajo arqueológico no termina cuando se encuentra una pieza. Los especialistas explicarán cómo se realiza su registro, análisis y preservación, procedimientos que permiten mantener la información asociada a cada elemento y utilizarla posteriormente para estudiar las sociedades que habitaron el lugar.

La conservación de los materiales constituye una parte importante de este proceso, ya que las evidencias recuperadas pueden aportar información sobre diferentes aspectos de la vida de las comunidades del pasado. Por eso, la documentación y el estudio de cada hallazgo forman parte de una tarea científica que busca interpretar los vestigios encontrados y preservar ese patrimonio.

La propuesta de divulgación permitirá que el público conozca estas etapas y comprenda que detrás de cada pieza recuperada existe un procedimiento de investigación que requiere observación, registro y análisis especializado.

El primero de los primeros hallazgos de la expedición

Mientras la tercera jornada pone el acento en las tecnologías aplicadas a la investigación, uno de los acontecimientos que marcó el comienzo de la Expedición Inka 2026 fue el hallazgo de un fragmento de cerámica de estilo incaico durante el primer día de excavación.

La pieza fue encontrada mientras los investigadores trabajaban en una cuadrícula de excavación dentro de El Shincal de Quimivil. Al mostrarla durante la transmisión en vivo, uno de los participantes destacó la importancia de este tipo de materiales para reconstruir la historia de las sociedades que habitaron el lugar.

El fragmento llamó la atención de los especialistas porque presentaba características que permitieron identificarlo como una cerámica de estilo incaico. Durante la explicación, señalaron que se trataría de una pieza perteneciente a un aríbalo, una vasija característica de la cultura inca.

El descubrimiento permitió mostrar cómo los objetos recuperados durante una excavación pueden aportar información sobre las tradiciones materiales y las características culturales de las comunidades que ocuparon ese espacio.

Uno de los participantes explicó que los materiales cerámicos contienen "un montón de historias" y remarcó que sus estilos, colores y formas permiten reconocer características relacionadas con su procedencia.

De esta manera, un fragmento aparentemente pequeño se convirtió en uno de los momentos destacados de la primera jornada, al ofrecer una oportunidad para explicar cómo los investigadores interpretan las evidencias materiales encontradas en el terreno.

El aríbalo y las características de la cerámica incaica

Durante la transmisión, los especialistas identificaron el fragmento como una cerámica "negro sobre rojo" de estilo incaico y señalaron que probablemente había formado parte de un aríbalo.

Este tipo de recipiente es característico de la cultura inca y se utilizaba para almacenar y servir líquidos. Sus formas y particularidades permiten distinguirlo de otros recipientes, por lo que su identificación constituye un dato de interés dentro del trabajo arqueológico.

La explicación también permitió abordar la diversidad de estilos cerámicos y su utilidad para reconocer distintas tradiciones de producción. Los investigadores señalaron que las diferencias en las formas y los diseños pueden ofrecer indicios sobre las características de los objetos y su procedencia.

Para ilustrar esta cuestión, uno de los especialistas recurrió a una comparación cotidiana: los termos. Aunque todos pueden cumplir una misma función, existen diferentes diseños y características según el lugar donde fueron elaborados. De manera similar, las piezas cerámicas pueden compartir una utilidad y, al mismo tiempo, presentar rasgos particulares que permiten diferenciarlas.

La comparación ayudó a explicar de manera sencilla cómo los arqueólogos utilizan las características de los objetos para reconocer estilos y analizar las tradiciones culturales vinculadas con su fabricación.

El humor también tuvo su lugar: el nacimiento del "aríbalo culón"

El descubrimiento del fragmento cerámico también dejó un momento distendido durante la transmisión en vivo. Cuando el investigador mostró la pieza y explicó sus características, el conductor decidió bautizarla como "el aríbalo culón", un apodo que fue celebrado durante el streaming.

La denominación aportó un momento de humor a la jornada y se convirtió en una referencia dentro de la transmisión, sin dejar de lado el interés científico que despertó el hallazgo.

El episodio también recuperó el recuerdo de la denominada "estrella de mar culona", que se había vuelto viral durante la expedición marina realizada en el Mar Argentino durante 2025.

Así, el apodo del fragmento de cerámica estableció una conexión con aquella experiencia anterior y sumó un componente informal a la divulgación científica, acercando el trabajo de los investigadores al público mediante situaciones espontáneas que se producen durante las transmisiones.