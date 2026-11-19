En el marco de la Semana de la Educación Técnica, la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), a través de su Secretaría Académica, implementó una serie de talleres destinados a estudiantes de 7.º año de la Escuela Preuniversitaria ENET N.º 1 "Prof. Vicente García Aguilera", con el objetivo de explorar nuevas formas de aprender y fortalecer las estrategias de estudio mediante el uso de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG).

La iniciativa estuvo centrada en acercar a los alumnos recursos y aplicaciones tecnológicas que pueden contribuir a mejorar la organización de las actividades académicas, facilitar la comprensión de los contenidos y ofrecer nuevas alternativas para abordar los materiales de estudio. La propuesta planteó la posibilidad de utilizar estas herramientas de manera creativa, pero también con una mirada crítica, ética y responsable.

El desarrollo de los talleres permitió trabajar sobre distintas aplicaciones de la Inteligencia Artificial Generativa en el ámbito educativo. La actividad no estuvo enfocada únicamente en conocer recursos tecnológicos, sino también en identificar de qué manera pueden incorporarse a las prácticas cotidianas de aprendizaje y convertirse en herramientas de apoyo para los estudiantes.

Organización del tiempo y planificación del estudio

La actividad estuvo a cargo de la Esp. María Sol González, integrante del Departamento de Educación a Distancia, quien presentó recursos y aplicaciones de Inteligencia Artificial Generativa destinados a acompañar diferentes momentos del proceso de estudio.

Entre los aspectos abordados se destacó la posibilidad de utilizar estas tecnologías para organizar el tiempo y planificar las tareas académicas. Estas herramientas pueden servir como apoyo para ordenar las actividades, establecer una planificación de estudio y distribuir los contenidos que los alumnos necesitan trabajar.

La organización del tiempo constituye uno de los ejes contemplados en la propuesta, que buscó mostrar alternativas para que los estudiantes puedan aprovechar los recursos digitales al momento de preparar sus actividades. En ese sentido, los talleres permitieron explorar aplicaciones orientadas a acompañar la planificación y facilitar el abordaje de las distintas materias.

La utilización de la IAG también fue presentada como una alternativa para trabajar sobre los materiales de estudio, especialmente en las tareas relacionadas con la lectura, la comprensión y la síntesis de textos. A partir de estos recursos, los alumnos pudieron conocer posibilidades para transformar información en materiales de consulta más organizados.

Resúmenes, esquemas y mapas conceptuales

Otro de los ejes centrales de la capacitación estuvo relacionado con las herramientas que permiten comprender y sintetizar textos, además de elaborar diferentes recursos para organizar la información.

En este campo, las aplicaciones de Inteligencia Artificial Generativa pueden utilizarse como apoyo para preparar resúmenes, esquemas y mapas conceptuales. Se trata de recursos contemplados dentro de las actividades presentadas por González, con el propósito de ampliar las estrategias disponibles para estudiar y trabajar sobre los contenidos.

La elaboración de resúmenes permite concentrar información relevante, mientras que los esquemas y mapas conceptuales ofrecen otras formas de ordenar los temas y establecer relaciones entre los contenidos. Durante los talleres, estas posibilidades fueron incorporadas como parte de las alternativas que los estudiantes pueden explorar para acompañar sus procesos de aprendizaje.

La propuesta también incluyó la generación de preguntas y actividades destinadas al repaso de contenidos y a la preparación de evaluaciones. De esta manera, los recursos tecnológicos fueron abordados desde distintas instancias del estudio: desde la organización inicial de las tareas hasta la revisión de los temas y la preparación para las evaluaciones.

Entre las principales aplicaciones educativas trabajadas se destacaron:

Organización del tiempo: utilización de herramientas para planificar las actividades de estudio.

Comprensión de textos: recursos para facilitar el abordaje de los materiales y contenidos.

Síntesis de información: elaboración de resúmenes para organizar los temas.

Organización conceptual: preparación de esquemas y mapas conceptuales.

Repaso de contenidos: generación de preguntas y actividades para revisar lo estudiado.

Preparación de evaluaciones: utilización de aplicaciones de IAG como apoyo para practicar y reforzar los conocimientos.

El uso crítico, ético y responsable de las nuevas tecnologías

Uno de los aspectos destacados desde la organización fue la importancia de incorporar la Inteligencia Artificial Generativa desde una perspectiva crítica y responsable. La propuesta reconoció las posibilidades que ofrecen estas tecnologías como herramientas de apoyo al aprendizaje, pero también remarcó que su utilización debe estar acompañada por una participación activa de los estudiantes.

En ese sentido, el planteo de los talleres no estuvo limitado a la incorporación de aplicaciones para resolver tareas o producir materiales. La orientación también contempló la necesidad de que los alumnos puedan utilizar estos recursos de manera creativa, ética y responsable, sin perder de vista su propio papel en la construcción del conocimiento.

La perspectiva impulsada durante la actividad pone el acento en que la Inteligencia Artificial puede acompañar distintas estrategias de estudio, facilitar la organización de información y generar materiales para repasar, pero no debe desplazar el compromiso de los estudiantes con su aprendizaje.

Por eso, la incorporación de estas herramientas fue presentada desde una mirada que combina sus posibilidades tecnológicas con el desarrollo de capacidades propias de los alumnos. La comprensión de los textos, la elaboración de síntesis, la organización de conceptos y la preparación de evaluaciones fueron algunos de los campos en los que se trabajó para mostrar cómo la IAG puede integrarse a las actividades académicas.