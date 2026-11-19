La empresa Aguas de Catamarca informó sobre un nuevo corte de servicio que afecta a distintos sectores de la Zona Oeste, debido a trabajos de reparación que se llevan adelante en la red de distribución de agua potable.

De acuerdo con el comunicado, los equipos técnicos de la empresa se encuentran trabajando en la reparación de un hidrante ubicado sobre avenida Camino Ojo de Agua, en la esquina con avenida Güemes, en el sector oeste. La intervención requiere realizar tareas sobre esta instalación, por lo que se prevén inconvenientes en el suministro mientras se desarrolla el operativo.

La situación podrá generar baja presión o falta de agua en diferentes puntos de la zona alcanzada por los trabajos. Por ese motivo, los usuarios de los sectores mencionados deberán tener en cuenta las posibles interrupciones o disminuciones en el caudal durante el tiempo que demande la reparación.

Los sectores alcanzados por la interrupción

Según detalló la empresa, los inconvenientes en el suministro podrán registrarse en Ojo de Agua, Achachay y Centro de Ingenieros, junto con distintos complejos habitacionales incluidos dentro de esas zonas.

El detalle de los sectores que podrían presentar baja presión o falta de agua es el siguiente:

Ojo de Agua, incluidas las 20 Viviendas.

Achachay, incluidas las 6, 22 y 27 Viviendas.

Centro de Ingenieros, incluidos los sectores II y III.

La enumeración permite identificar las áreas comprendidas en el aviso y precisar que la afectación no se limita a las denominaciones generales de los barrios, sino que también alcanza a los conjuntos habitacionales y sectores específicos mencionados por la empresa.

En el caso de Ojo de Agua, la comunicación incluye expresamente a las 20 Viviendas. Para Achachay, contempla las 6, 22 y 27 Viviendas, mientras que en Centro de Ingenieros comprende los sectores II y III.

Los usuarios de estas áreas podrían experimentar variaciones en la prestación mientras continúen las tareas en el hidrante ubicado en la intersección de avenida Camino Ojo de Agua y avenida Güemes.

Los trabajos finalizarían durante la tarde

En cuanto al tiempo previsto para la intervención, la empresa estimó que los trabajos finalizarán en horas de la tarde. Esta previsión está vinculada con la reparación que actualmente realizan los equipos de Aguas de Catamarca en el punto señalado.

Una vez concluida la tarea, el servicio no se recuperará necesariamente de manera inmediata en todos los sectores. Según informó la empresa, la normalización será progresiva, por lo que el suministro se irá restableciendo gradualmente después de que finalice la reparación.

Este aspecto es importante para los usuarios alcanzados por el aviso, ya que la finalización de los trabajos marcará el comienzo de la recuperación del servicio, pero el retorno del suministro se producirá de manera paulatina.

Pedido de uso responsable de las reservas

Ante la situación, Aguas de Catamarca solicitó a los vecinos realizar un uso responsable de las reservas domiciliarias de agua hasta que el servicio se encuentre completamente normalizado.

La recomendación está dirigida a los usuarios de Ojo de Agua, incluidas las 20 Viviendas; Achachay, con las 6, 22 y 27 Viviendas; y Centro de Ingenieros, en sus sectores II y III.

El pedido apunta a que las reservas disponibles en cada domicilio sean administradas de manera cuidadosa mientras se desarrollan las tareas y se recupera progresivamente el suministro.