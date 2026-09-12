Expo Catamarca 2026: el liderazgo femenino, eje de debate para el desarrollo del turismo

En el marco de la Expo Catamarca 2026, el liderazgo de las mujeres en el turismo fue uno de los ejes centrales de una jornada de intercambio y reflexión que reunió a funcionarias, empresarias y especialistas para compartir experiencias y abordar los desafíos y oportunidades de la actividad desde una perspectiva territorial y de género.

En el Pabellón de Turismo del Predio Ferial se desarrolló el Summit "Liderazgo, turismo y articulación para el desarrollo territorial", una propuesta orientada a fortalecer el diálogo entre el sector público, el privado y las organizaciones, y a promover el liderazgo femenino como motor de transformación y desarrollo de los destinos.

La jornada contó con la participación de Yanina Martínez, presidenta del Foro Económico de Mujeres para el Turismo (FEMTUR), quien presentó la visión de la organización y compartió el trabajo desarrollado durante su primer año de vida, con una agenda de cooperación internacional y acuerdos junto a ONU Turismo y otras instituciones para visibilizar el liderazgo de las mujeres y fortalecer el desarrollo turístico desde una mirada colaborativa.

Durante su intervención, Martínez destacó el impacto social y económico de la actividad turística en los territorios y remarcó la necesidad de avanzar hacia una mayor participación de las mujeres en los espacios de decisión y conducción.

"El turismo es la actividad económica más humana de todas, porque moviliza personas y genera bienestar para las comunidades", expresó.

En este sentido, la presidenta de FEMTUR sostuvo que, si bien las mujeres representan más de la mitad de la fuerza laboral del turismo, persiste el desafío de ampliar su presencia en los ámbitos de liderazgo. Asimismo, destacó la importancia de construir estos procesos de manera conjunta, promoviendo la participación de hombres y mujeres como aliados para transformar los destinos.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el panel "Mujeres que lideran destinos: políticas públicas para transformar el turismo", moderado por Mariana Pérez Márquez. El espacio reunió distintas experiencias de gestión y permitió reflexionar sobre el rol de las mujeres en la construcción de políticas públicas y en la consolidación de destinos con perspectiva territorial y de género.

Participaron del panel la secretaria de Gestión Turística de Catamarca, Evangelina Quarín; la secretaria de Turismo de la Capital, Inés Galíndez; la secretaria de Turismo de El Rodeo, Gabriela Coll; y la encargada de Turismo de Copiapó (Chile), Marcela Alejandra Holguín Narea.

En representación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, Evangelina Quarín puso en valor la realización de este tipo de encuentros como espacios de construcción colectiva entre el Estado, el sector privado y las organizaciones.

"El crecimiento turístico que tuvo Catamarca en los últimos años demuestra que cuando el sector público y el privado trabajan de manera articulada, los resultados aparecen. El Estado puede generar infraestructura, promoción y políticas públicas, pero son los prestadores, los emprendedores y las comunidades quienes hacen posible la experiencia que finalmente se lleva el visitante", destacó Quarín.