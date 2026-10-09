Fabiana Cantilo volverá a Catamarca tras 15 años y cerrará la Feria del Libro

La 18ª Feria del Libro de Catamarca tendrá un cierre musical especial el domingo 11 de octubre, cuando Fabiana Cantilo suba al Escenario Mayor del Predio Ferial para ofrecer un espectáculo en formato trío. La presentación marcará el regreso de una de las voces emblemáticas del rock nacional a la provincia, después de 15 años sin actuar ante el público catamarqueño.

La artista será la encargada de ponerle música al final de cinco jornadas dedicadas a los encuentros, la literatura y la cultura. Su actuación se integrará a la programación de la Feria con una propuesta que busca acercar sus canciones desde una perspectiva diferente, a través de un formato más íntimo, cercano y despojado.

El recital tendrá un significado especial para quienes siguen su trayectoria en Catamarca. La última presentación de Cantilo en la provincia tuvo lugar en mayo de 2011, cuando actuó en el Cine Teatro Catamarca. Quince años después, volverá a encontrarse con el público local en un escenario diferente y con un papel destacado dentro de la programación cultural: cerrar la edición número 18 de la Feria Provincial del Libro.

El regreso permitirá reencontrarse con una artista cuya trayectoria está ligada a distintas generaciones del rock argentino. En esta oportunidad, el espectáculo no estará planteado únicamente como un repaso de su carrera, sino también como una oportunidad para escuchar su repertorio con nuevos arreglos y matices, en una propuesta que pone especial atención en la interpretación y el vínculo con los espectadores.

Canciones emblemáticas y nuevas composiciones

En el espectáculo de Fabiana Cantilo Trío, la artista recorrerá parte de su extenso repertorio, recuperando canciones emblemáticas de su trayectoria y sumando nuevas composiciones. La propuesta permitirá acercarse a su música desde otra perspectiva, con una instrumentación que abre espacio para explorar distintos matices de las canciones.

El formato trío propone una experiencia musical más cercana, en la que los arreglos y los momentos de improvisación tendrán un lugar importante. La instrumentación, concebida para acompañar la voz sin perder los detalles interpretativos, permitirá presentar las obras desde una mirada renovada.

En este contexto, la interpretación adquiere un protagonismo particular. La voz de Cantilo y la manera de abordar cada canción serán elementos centrales de un concierto que propone recuperar piezas reconocidas de su carrera y, al mismo tiempo, dar lugar a otras expresiones de su producción musical.

La posibilidad de escuchar canciones conocidas en un formato diferente constituye uno de los rasgos distintivos de esta presentación. Los arreglos, las variaciones instrumentales y los espacios de improvisación ofrecerán otra aproximación a un repertorio que forma parte de la historia del rock argentino y que continúa encontrando nuevas formas de llegar al público.

La conexión con los espectadores también será un componente central del encuentro. La propuesta íntima y despojada busca generar una cercanía especial entre la artista y quienes asistan al Predio Ferial, en una presentación que combinará canciones de distintas etapas de su trayectoria con material más reciente.

Una trayectoria que continúa en movimiento

Fabiana Cantilo es reconocida como una de las voces fundamentales del rock nacional, una trayectoria que continúa desarrollándose a través de la creación y la renovación de su música.

Lejos de limitarse a recuperar las canciones que marcaron distintas etapas de su carrera, la artista sigue trabajando en nuevos proyectos y preparando material para ampliar su repertorio. En ese camino se encuentra su próximo trabajo, titulado "Hiperluminica", del que ya presentó una primera canción: "Flor de Loto".

La composición aborda temas como la transformación, la resiliencia y la posibilidad de volver a florecer. Su contenido se vincula con una mirada sobre los cambios y la capacidad de atravesar distintas etapas, conceptos que aparecen en esta nueva producción de la artista.

La presentación de "Flor de Loto" constituye un adelanto del material que Cantilo prepara para su próximo proyecto discográfico. De esta manera, su actividad musical combina la continuidad de un repertorio consolidado con la búsqueda de nuevas composiciones y formas de expresión.

Esa combinación también estará presente en el recital previsto para Catamarca. La recuperación de canciones emblemáticas y la incorporación de nuevas obras permitirán reunir diferentes momentos de su producción en una misma presentación, con una instrumentación pensada para destacar otros matices de su música.

El concierto se plantea, así, como una oportunidad para reencontrarse con una figura reconocida del rock argentino que continúa creando, revisitando sus canciones y explorando nuevas posibilidades musicales.

Música en el cierre de cinco jornadas culturales

La actuación de Cantilo formará parte del cierre de la 18ª Feria del Libro de Catamarca, una edición que reúne durante cinco jornadas actividades vinculadas con la literatura, los encuentros y las distintas expresiones culturales. La elección de una presentación musical para la jornada final sumará al programa de la Feria una propuesta artística centrada en el rock nacional. El Escenario Mayor del Predio Ferial será el espacio donde el público podrá compartir el regreso de Cantilo a la provincia y escuchar su repertorio en el formato trío.

La presentación también representa una oportunidad para que el encuentro entre la artista y sus seguidores se produzca en un contexto de celebración cultural. La Feria, que combina literatura y propuestas artísticas, tendrá así un cierre en el que la música ocupará el centro de la escena.

Después de 15 años desde su última actuación en Catamarca, el regreso de Cantilo adquiere una relevancia particular dentro de la programación. La artista llegará con una propuesta que recupera canciones de su trayectoria, incorpora nuevas composiciones y apuesta por una interpretación más cercana, en la que los arreglos y la conexión con el público tendrán un papel destacado.