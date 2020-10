Fama se metió en la polémica y opinó sobre el traspaso de los IES

El rector de la UNCA, Ing. Flavio Fama, se refirió al anuncio del Gobierno Provincial respecto a los Institutos de Estudios Superiores (IES), que a partir del año próximo pasarían a depender del Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica y no del área de Educación como históricamente lo hicieron.

En ese sentido, destacó la necesidad del consenso entre el Poder Ejecutivo y los distintos actores de la educación. "Le expresé al Gobernador, Raúl Jalil, que el cambio por sí mismo no iba a sumar nada, y de hecho lo estamos viendo por estos días. Hay mucha gente enojada y también desinformada". "Creo que cualquier cambio o modificación que haya en un sistema, tiene que hacerse respetando tres cosas que son fundamentales en la educación. La primera, es hacer las transformaciones con los propios actores, que son los docentes, los auxiliares docentes, los administrativos, los rectores, etc. No se pueden hacer modificaciones sin esta participación necesaria porque son estos actores los que van a tener, en definitiva, la responsabilidad de implementar estos cambios" consideró. Otro factor que destacó el Rector de la UNCA es "el tiempo, ya que nada es misterioso ni milagroso, nada se hace simplemente con un decreto. Por último, y fundamental para lograr cualquier transformación, es el presupuesto. Uno no puede cambiar o modificar nada del sistema educativo sin un presupuesto que lo apoye". Finalmente, el Rector auguró que "todo esto se resuelva, le den tranquilidad a la gente y esto sea para bien. Desde la Universidad estamos a disposición para colaborar, ya sea asesorando o planificando. Es importante tener un plan y consensuar, ya que esto, sin consenso, no va a llegar a buen puerto", concluyó