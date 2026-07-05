Feriados: qué ocurrirá con el 9 y 10 de julio y quiénes disfrutarán de un finde de cuatro días

El calendario oficial de 2026 concentra una de las combinaciones más esperadas de la segunda mitad del año. Durante el mes de julio coincidirán el Día de la Independencia, que se conmemora el jueves 9 de julio, y un día no laborable con fines turísticos establecido para el viernes 10 de julio, una disposición que abre la posibilidad de un fin de semana largo de cuatro días para una parte de los trabajadores.

La expectativa se concentra en esa fecha debido a que la continuidad entre ambas jornadas podría extender el descanso hasta el domingo 12 de julio. Sin embargo, el alcance de ese beneficio dependerá de una condición específica, ya que el viernes 10 no tiene el carácter de feriado nacional.

Esta diferencia resulta determinante para definir quiénes podrán acceder efectivamente al fin de semana extendido y quiénes deberán cumplir con su jornada laboral habitual.

El 10 de julio no será un feriado nacional

Aunque el viernes 10 de julio forma parte del calendario oficial como una jornada destinada a fomentar la actividad turística, la normativa establece que no se trata de un feriado nacional, sino de un día no laborable con fines turísticos.

La distinción entre ambas figuras tiene consecuencias concretas para trabajadores y empleadores. Mientras que los feriados nacionales son de cumplimiento obligatorio, los días no laborables quedan sujetos a la decisión de cada empleador.

Esto significa que cada empresa podrá determinar si sus trabajadores desarrollarán sus tareas normalmente o si otorgará esa jornada como día de descanso.

Asimismo, existe otra diferencia importante vinculada con la remuneración. En caso de que el trabajador preste servicios durante un día no laborable, no corresponde el pago adicional previsto para quienes trabajan durante un feriado nacional.

Quiénes podrán disfrutar de cuatro días de descanso

La posibilidad de acceder a un fin de semana largo de cuatro días dependerá exclusivamente de la decisión adoptada por cada empleador respecto del viernes 10 de julio.

Aquellos trabajadores cuyos empleadores otorguen el día no laborable podrán contar con una pausa extendida que abarcará cuatro jornadas consecutivas. El esquema quedará conformado de la siguiente manera:

Jueves 9 de julio: feriado nacional por el Día de la Independencia .

feriado nacional por el . Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Sábado 11 de julio.

Domingo 12 de julio.

En esos casos, el descanso comprenderá desde el jueves hasta el domingo inclusive.

En cambio, quienes deban trabajar el viernes 10 únicamente tendrán el feriado correspondiente al Día de la Independencia y el descanso habitual del fin de semana.

La diferencia entre un feriado y un día no laborable

La combinación prevista para julio vuelve a poner de relieve la diferencia entre dos conceptos que suelen generar consultas cuando se publica el calendario oficial. Las principales características son las siguientes:

El jueves 9 de julio es un feriado nacional de cumplimiento obligatorio.

El viernes 10 de julio es un día no laborable con fines turísticos.

La decisión sobre la actividad laboral del viernes queda a criterio de cada empleador.

Si el trabajador presta servicios durante un día no laborable, no corresponde el pago adicional previsto para los feriados nacionales.

Estas diferencias determinan que el alcance del descanso no sea uniforme para todos los sectores de actividad.

Los fines de semana largos que aún restan en 2026

Después del receso previsto para julio, el calendario oficial todavía contempla varios fines de semana largos distribuidos durante el resto del año. Las próximas fechas previstas son:

15 al 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad de José de San Martín. 10 al 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. 21 al 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Día de la Soberanía Nacional. 5 al 8 de diciembre: puente turístico del 7 de diciembre e Inmaculada Concepción.

puente turístico del 7 de diciembre e Inmaculada Concepción. 25 al 27 de diciembre: Navidad.

Estos períodos representan las principales oportunidades de descanso extendido que aún ofrece el calendario de 2026 una vez finalizado el mes de julio.