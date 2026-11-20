Fiambalá obtuvo el máximo galardón en la categoría Destino Emergente del Año durante la 20ª edición de los Premios Bitácora, uno de los reconocimientos más importantes de la industria turística argentina. La distinción representa un nuevo impulso para el posicionamiento de este destino de Catamarca y pone en valor el crecimiento, el desarrollo y la proyección que viene alcanzando dentro del escenario turístico nacional.

El premio constituye un reconocimiento a la presencia que Fiambalá ha conseguido consolidar dentro de la oferta turística argentina, a partir de una propuesta que reúne atractivos naturales, paisajísticos, termales, históricos y culturales. La obtención del Oro ubica al destino catamarqueño entre los protagonistas de una distinción que reúne a diferentes sectores de la actividad y reconoce el trabajo de quienes contribuyen al desarrollo de la industria.

La consagración se produjo en el marco de una edición especial de los Premios Bitácora, que llegaron a sus veinte años de trayectoria. Para Fiambalá, el resultado representa una distinción de alcance nacional que destaca su evolución como destino turístico y su capacidad para ganar presencia dentro de un sector en el que participan agentes de viajes, operadores, empresarios y pasajeros.

Una ceremonia que reunió a referentes de la industria turística

La entrega de los reconocimientos se realizó el miércoles 19 de noviembre en el Centro de Convenciones Córdoba, con la participación de referentes, empresarios y autoridades de distintos sectores de la actividad turística.

La organización estuvo a cargo de la editorial Mensajero Producciones, responsable de entregar estos premios desde 2006. La iniciativa tiene como propósito reconocer el trabajo, la trayectoria y el compromiso de las personas, instituciones y empresas que impulsan el desarrollo del turismo.

A lo largo de sus distintas ediciones, los Premios Bitácora se consolidaron como un espacio de reconocimiento para los diferentes protagonistas de la cadena productiva del sector. La vigésima edición volvió a reunir a representantes de diversos rubros de la actividad, en una ceremonia que permitió distinguir tanto a destinos turísticos como a empresas y organizaciones vinculadas con el movimiento de viajeros.

En ese contexto, el reconocimiento obtenido por Fiambalá representó una distinción para Catamarca dentro de una competencia que contempla diferentes categorías y reúne propuestas de distintos puntos del país.

La participación de agentes de viajes, operadores y pasajeros

Una de las particularidades de los Premios Bitácora es el mecanismo de elección de sus ganadores. A diferencia de otros reconocimientos, en este certamen los propios actores de la industria turística participan directamente en la votación.

Los agentes de viajes, operadores turísticos y pasajeros tuvieron la posibilidad de elegir a los ganadores mediante la página web oficial de los premios. El sistema comprendió un total de 24 categorías, que abarcaron distintos rubros de la cadena productiva del turismo.

Entre los sectores contemplados se encontraron:

Compañías aéreas.

Cadenas hoteleras.

Fiestas populares.

Destinos nacionales e internacionales.

Operadores turísticos.

Esta modalidad de participación constituye una de las características centrales del certamen, ya que incorpora la intervención de quienes forman parte de la actividad turística y de los propios pasajeros.

En ese marco, la distinción de Oro conseguida por Fiambalá en la categoría Destino Emergente del Año representa un reconocimiento surgido de la participación de los diferentes actores habilitados para votar. El resultado permitió que la localidad catamarqueña se impusiera dentro de una terna integrada por destinos de otras provincias argentinas.

Fiambalá se impuso ante destinos de Jujuy y Neuquén

En la categoría Destino Emergente del Año, Fiambalá compartió la terna con San Francisco, de Jujuy, y Villa Meliquina, de Neuquén.

La competencia reunió a tres propuestas turísticas de diferentes regiones del país, y finalmente el destino catamarqueño obtuvo la distinción de Oro, alcanzando el máximo reconocimiento de su categoría. La representación institucional de Catamarca estuvo encabezada por el intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda, y la directora de Promoción y Servicios Turísticos, Soledad Soria, quienes participaron de la ceremonia y recibieron el galardón en nombre del destino.

También estuvo presente el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, junto con autoridades nacionales y representantes de la industria turística argentina.

La presencia de funcionarios y referentes del sector acompañó una ceremonia en la que se reconocieron distintas actividades y propuestas vinculadas con el turismo. Para la delegación catamarqueña, la entrega del premio significó la oportunidad de recibir una distinción nacional que destaca a Fiambalá dentro de la categoría de destinos emergentes.

Paisajes, termas y patrimonio: los principales atractivos del destino

Fiambalá constituye uno de los destinos más representativos de la oferta turística de Catamarca. Su propuesta reúne una diversidad de atractivos que combinan paisajes de cordillera, volcanes, dunas, aguas termales y espacios de interés histórico y cultural.

Esta variedad de alternativas forma parte de la identidad turística de la localidad y permite ofrecer experiencias vinculadas con diferentes intereses de los viajeros, desde quienes buscan contacto con la naturaleza y actividades de aventura hasta aquellos que se interesan por el patrimonio cultural.

Entre sus principales atractivos se encuentran las Termas de Fiambalá, las dunas de Tatón, la Ruta de los Seismiles y la Ruta del Adobe.

Cada una de estas propuestas integra la oferta que caracteriza al destino:

Termas de Fiambalá: constituyen uno de los principales atractivos turísticos de la localidad y forman parte de su propuesta vinculada con las aguas termales.

Dunas de Tatón: representan uno de los espacios paisajísticos que integran la oferta natural del destino.

Ruta de los Seismiles: reúne los paisajes de cordillera y volcanes que forman parte de los principales atractivos de la región.

Ruta del Adobe: incorpora el componente histórico y cultural a las experiencias turísticas que ofrece Fiambalá.

La combinación de estos lugares y recorridos permite reunir propuestas relacionadas con la naturaleza, la aventura y el patrimonio cultural. Esa diversidad constituye uno de los elementos que distinguen a Fiambalá dentro de la oferta turística catamarqueña y acompaña su creciente presencia en el escenario nacional.

El Oro obtenido en los Premios Bitácora pone en valor precisamente el posicionamiento del destino dentro de una categoría que reconoce propuestas emergentes y su proyección dentro de la actividad turística argentina.

Los antecedentes de Catamarca en los Premios Bitácora

El reconocimiento conseguido por Fiambalá también se incorpora a una serie de antecedentes de Catamarca en este certamen nacional.

La provincia ya había obtenido distinciones en ediciones anteriores a través de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, uno de los acontecimientos más representativos de su calendario cultural y turístico.

En 2022 y 2023, la celebración catamarqueña consiguió el Oro en la categoría Mejor Fiesta Nacional. Posteriormente, en 2024, recibió la distinción de Plata dentro de la categoría Fiesta Nacional Popular.

Estos resultados marcaron la presencia de Catamarca en los Premios Bitácora durante tres ediciones consecutivas, con reconocimientos vinculados con una de sus principales celebraciones populares.

Ahora, con el galardón obtenido por Fiambalá en la vigésima edición, la provincia vuelve a destacarse, aunque esta vez desde otra dimensión de su oferta turística: el posicionamiento de uno de sus destinos.