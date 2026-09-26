La Fiesta del Poncho, reconocida en los Premios FED como vivencia turística

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho fue distinguida en la cuarta edición de los Premios Federales a la Industria Turística (FED) por la experiencia que genera en quienes la visitan y por su capacidad para dejar recuerdos que perduran en el tiempo. En la misma ceremonia, el empresario y exministro de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, Roberto Brunello, recibió el Premio a la Trayectoria en la Dirigencia Empresarial.

La entrega se realizó la noche del viernes 25 en Colón Fábrica, el espacio cultural del Teatro Colón ubicado en el barrio porteño de La Boca, durante la jornada previa a la apertura de la Feria Internacional de Turismo (FIT). En representación de Catamarca, la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, recibió la distinción otorgada a la Fiesta del Poncho, acompañada por la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín, y el director de Artesanías, Gonzalo Cancino.

Con más de cinco décadas de trayectoria, la Fiesta del Poncho es una de las expresiones culturales más representativas de Catamarca y uno de sus principales atractivos turísticos. La celebración reúne a artesanos, músicos, bailarines, productores y artistas que comparten saberes, tradiciones, sabores y expresiones transmitidas de generación en generación.

El reconocimiento pone en valor la capacidad de la fiesta para convertir esa identidad en una experiencia turística, a través de una propuesta que articula cultura, gastronomía, música, artesanías y la participación de sus protagonistas. De este modo, el Poncho genera una vivencia que trasciende el momento de la visita y permanece en la memoria de quienes participan.

La fiesta también funciona como una puerta de entrada a la provincia. A través de la participación de los municipios y de los espacios de promoción turística, quienes llegan al Poncho pueden conocer destinos, paisajes, productos y experiencias que forman parte de la oferta de Catamarca.

El impacto turístico de la celebración se reflejó también en su edición 2026: seis de cada diez turistas señalaron que eligieron viajar a Catamarca motivados por la Fiesta del Poncho. El dato muestra su capacidad para generar viajes y movilizar a los distintos actores que integran la cadena de servicios turísticos.

Reconocimiento a la trayectoria

Durante la misma ceremonia, Roberto Brunello recibió el Premio a la Trayectoria en la Dirigencia Empresarial, en reconocimiento a su recorrido en el sector turístico y empresarial. Brunello fue presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) y se desempeñó como ministro de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca.

Los dos reconocimientos se entregaron en el marco de los Premios FED, que distinguen distintas experiencias, trayectorias y propuestas vinculadas al desarrollo de la actividad turística argentina.