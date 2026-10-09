Fin de semana largo: la Capital restringirá la recolección de residuos

La Municipalidad de la Capital, a través de la Subsecretaría de Higiene Urbana, informó el funcionamiento de los servicios de recolección de residuos, barrido y limpieza urbana previsto para el fin de semana largo comprendido entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre de 2026.

El operativo contempla modificaciones en las prestaciones habituales, especialmente en la recolección domiciliaria durante el domingo y el lunes, cuando las tareas quedarán concentradas en sectores determinados de la ciudad. La planificación también incluye el mantenimiento del microcentro comercial y la intervención de cuadrillas municipales en puntos considerados estratégicos y atractivos turísticos.

Según lo informado por el área comunal, el dispositivo fue diseñado con el objetivo de optimizar los recursos municipales, sostener las guardias operativas en sectores estratégicos y garantizar el mantenimiento de los principales paseos y atractivos ante la afluencia de visitantes prevista para esas jornadas.

La organización del servicio establece diferentes modalidades de trabajo según el día. Mientras que el sábado la recolección domiciliaria se desarrollará con normalidad, el domingo 11 y el lunes 12 se aplicará un esquema restringido. En paralelo, las tareas de barrido y limpieza del microcentro continuarán durante los tres días, con horarios específicos por la mañana y por la tarde.

El sábado funcionará la recolección habitual

La primera jornada del operativo especial, correspondiente al sábado 10 de octubre, no tendrá modificaciones en el servicio de recolección domiciliaria de residuos. De acuerdo con el cronograma municipal, las tareas se realizarán con total normalidad, respetando los recorridos y las frecuencias habituales.

De esta manera, los vecinos podrán contar durante esa jornada con la prestación regular en los barrios, sin las restricciones previstas para los dos días siguientes.

El cambio de modalidad comenzará el domingo 11, cuando la recolección deje de cubrir la totalidad de los recorridos habituales y se concentre en el perímetro de las cuatro avenidas y en los corredores turísticos de mayor circulación. Ese mismo esquema se mantendrá durante el lunes 12 de octubre.

Domingo y lunes: recolección restringida

Durante el domingo 11 y el lunes 12 de octubre, la recolección domiciliaria funcionará bajo una modalidad restringida. Las tareas quedarán concentradas dentro del perímetro delimitado por las avenidas Güemes, Alem, Belgrano y Virgen del Valle, además de los corredores turísticos de mayor circulación.

El esquema implica que el servicio no se desarrollará con la cobertura habitual en todos los barrios durante esas dos jornadas. En cambio, los recorridos se focalizarán en el sector comprendido por las cuatro avenidas y en aquellos corredores considerados relevantes por la circulación de visitantes.

La decisión forma parte de la planificación especial de Higiene Urbana para el fin de semana largo. El objetivo informado por la Municipalidad es distribuir los recursos disponibles y sostener las prestaciones en los puntos estratégicos de la Capital durante los días en que se aplicará el cronograma reducido.

Barrido del microcentro en dos turnos diarios

A diferencia de la recolección domiciliaria, las tareas de barrido y limpieza urbana se mantendrán durante las tres jornadas del operativo especial. El trabajo se concentrará en el microcentro comercial, con dos turnos diarios destinados a conservar la limpieza de ese sector.

Los horarios establecidos por la Municipalidad son los siguientes:

Turno mañana: de 6:00 a 9:00 horas.

de 6:00 a 9:00 horas. Turno tarde: de 18:00 a 21:00 horas.

La distribución en dos franjas horarias permitirá sostener las tareas de limpieza durante la mañana y nuevamente por la tarde, tanto el sábado 10 como el domingo 11 y el lunes 12 de octubre.

Cuadrillas especiales: dónde trabajarán

El dispositivo también prevé la intervención permanente de cuadrillas municipales dedicadas a operativos especiales. Estos equipos realizarán tareas de desmalezado, limpieza y recolección en puntos neurálgicos y atractivos de la ciudad.

Los sectores incluidos en el cronograma son:

La Gruta.

Dique El Jumeal.

El Calvario.

Casa de la Puna.

La presencia de las cuadrillas en estos lugares se enmarca en el propósito municipal de sostener el mantenimiento de los principales paseos y atractivos durante el fin de semana largo, ante la afluencia de visitantes.

La Municipalidad informó que la totalidad de las prestaciones habituales se restablecerá plenamente el martes 13 de octubre. La normalización alcanzará tanto a la recolección domiciliaria en los barrios como al servicio de barrido general.