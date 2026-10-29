La Capital inauguró una nueva estación de "Vamos en Bici" y entregó rodados restaurados

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, inauguró en la plazoleta Yamil Horacio Fadel, ubicada en la zona sur de la ciudad, la estación N.º 23 del sistema público «Vamos en Bici», denominada «Los Minerales». En el marco de la misma jornada, el jefe comunal encabezó la tercera entrega del Banco Solidario de Bicicletas, dispositivo a través del cual se distribuyeron más de 30 rodados reacondicionados, destinando seis de ellos a los trabajadores de la Asociación Civil de Canillitas Unidos de Catamarca para optimizar sus recorridos laborales diarios.

Esta iniciativa socioproductiva que pudo ponerse en marcha, gracias a la solidaridad de los vecinos que donan unidades en desuso con la capacitación en oficio brindada a internos del Servicio Penitenciario Provincial, quienes son lo que realizan las tareas mecánicas de restauración y puesta a punto junto al equipo técnico de la Dirección de Movilidad Urbana Sustentable.

«A través de este esquema colaborativo ya alcanzamos más de 130 bicicletas recuperadas y entregadas a la comunidad», resaltó Saadi al agradecer a quienes se suman a esta política de economía circular. La trascendencia de este acceso equitativo al transporte la reflejó el testimonio de Ezequiel Casco, profesor de ajedrez beneficiario del programa: «Comencé a utilizar el sistema público desde sus inicios para trasladarme a dar clases caminando o en colectivo; hoy, poder contar con mi propia bicicleta es un sueño cumplido que facilita enormemente mi trabajo cotidiano».

Con la puesta en marcha de esta flamante terminal, la red municipal de ciclomovilidad totaliza 23 estaciones distribuidas en 12 barrios de la Capital (14 de modalidad asistida y 9 autónomas), tras haberse incorporado durante el último año paradas estratégicas en dique El Jumeal, Virgen del Valle Norte, NIDO, Gruta y Plaza de la Puna.

ad, el En En la actualidad programa cuenta con un padrón activo de más de 20.000 usuarios registrados y supera los 200 viajes diarios, consolidando un modelo de movilidad activa de triple impacto que cuida la salud de la población, promueve la actividad física y mitiga la emisión de gases contaminantes generados por el parque automotor tradicional.

El acto contó con el acompañamiento del secretario de Ambiente y Espacios Públicos, Nicolás Acuña; el director de Movilidad Urbana Sustentable, Andrés Otado; y la concejala del sector, Leticia Romero, quien ponderó los valores de solidaridad, sustentabilidad e inclusión que promueve la propuesta.

Al concluir, el intendente adelantó que el municipio continuará extendiendo los puntos de anclaje hacia nuevos conglomerados urbanos para consolidar una ciudad más amigable con el entorno, convocando a la ciudadanía a apropiarse responsablemente de las estaciones y rodados públicos como un patrimonio común indispensable para elevar la calidad de vida urbana.



