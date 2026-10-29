La UTA desmintió un acuerdo con las empresas y ratificó el paro de colectivos en Catamarca

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), Seccional Catamarca-La Rioja, salió a aclarar públicamente que no existió ningún acuerdo con las empresas Líneas GM SRL ni La Rubí SRL que permita dejar sin efecto el paro anunciado para este viernes 30 de octubre.

La aclaración llegó mediante un comunicado oficial del gremio, en el que la representación sindical buscó desmentir las versiones sobre un supuesto entendimiento con las empresas involucradas en el conflicto. De esta manera, la organización dejó en claro que la medida de fuerza continúa en pie y que no se comunicó ninguna resolución que implique su levantamiento.

En el documento, la UTA expresó: "La UTA Seccional Catamarca-La Rioja informa que no se ha celebrado ningún acuerdo con LINEAS GM S.R.L. ni La Rubí S.R.L. que implique levantar la medida de fuerza anunciada para el viernes 30 de octubre".

Además, la entidad sindical solicitó a los trabajadores y a la comunidad que se informen exclusivamente a través de sus canales oficiales, con el objetivo de evitar confusiones respecto de la continuidad de la protesta.

El paro de 24 horas sigue confirmado

Con esta comunicación, la UTA ratificó la convocatoria a un paro total de actividades por 24 horas en las empresas Líneas GM SRL y La Rubí SRL. La medida comenzará a las 00 del viernes 30 de octubre y se extenderá durante toda la jornada.

La modalidad anunciada contempla que los trabajadores no concurran a sus respectivos lugares de trabajo, por lo que la medida alcanzará las actividades de ambas empresas durante el período establecido.

El conflicto tiene como eje central el reclamo por el pago de diferencias salariales correspondientes a agosto y septiembre de 2026. Según sostiene la organización gremial, esos conceptos debieron abonarse dentro de los plazos establecidos, pero permanecen pendientes.

La falta de cancelación de esos haberes constituye el fundamento principal de la decisión sindical y mantiene abierto el enfrentamiento con las empresas involucradas.

Reclamos salariales y cuestionamientos a las empresas

La disputa no se limita exclusivamente a las diferencias salariales. En su planteo, la UTA también incorporó cuestionamientos vinculados con la actuación de una de las empresas durante una protesta anterior y con el despido de un trabajador.

Estos antecedentes forman parte del contexto en el que se resolvió avanzar con la medida de fuerza y fueron incluidos entre las situaciones denunciadas por la representación sindical ante las autoridades laborales.

La decisión fue comunicada formalmente mediante una presentación dirigida a la ministra de Educación y Trabajo de Catamarca, Verónica Soria, a quien el gremio expuso los motivos de la protesta y planteó la necesidad de que las autoridades intervengan frente a los hechos denunciados.