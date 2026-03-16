Finalizó la reparación de una de las cañerías dañadas por la crecida del Río del Valle

En medio de un escenario de malestar vecinal y protestas en distintos barrios del sur capitalino, la empresa Aguas de Catamarca informó que logró finalizar con éxito la reparación de una de las infraestructuras dañadas por la reciente crecida del Río del Valle.

El anuncio se produjo cerca de las dos de la mañana, cuando la empresa comunicó que concluyeron los trabajos sobre una cañería de impulsión de 400 milímetros correspondiente al Pozo 55, uno de los puntos críticos del sistema de abastecimiento que había sufrido daños durante el fenómeno hídrico. La reparación de esta infraestructura representa un paso clave dentro del proceso de recuperación del sistema, ya que las cañerías de impulsión cumplen un rol central en el transporte del agua dentro de la red de distribución.

El deterioro de estas instalaciones, provocado por la crecida del río, había impactado directamente en el suministro hacia amplios sectores de la zona sur de la ciudad.

Protestas vecinales tras seis días sin agua

La finalización de los trabajos se produjo en un contexto de fuerte malestar social en varios barrios del sur de la capital catamarqueña. Mientras se realizaban las tareas de reparación, vecinos protagonizaban protestas acaloradas ante la prolongada falta de suministro de agua potable.

El reclamo se extendió durante varios días y estuvo motivado por dos factores principales:

La falta del servicio durante seis días consecutivos.

La escasa respuesta de la empresa en la distribución de agua mediante camiones cisterna.

La ausencia del recurso considerado vital generó situaciones de tensión en distintos sectores, donde los residentes expresaron su enojo por la prolongada interrupción del servicio y las dificultades para acceder a agua potable. En ese marco, la reparación de la cañería fue recibida como un paso necesario para iniciar la recuperación del sistema, aunque la normalización total todavía demandará tiempo.

Recuperación progresiva del servicio

Según informó la empresa estatal, la puesta en funcionamiento de la cañería reparada permitirá comenzar a restablecer progresivamente el servicio de agua potable en varios barrios del sur capitalino. De acuerdo con lo indicado por la SAPEM, el restablecimiento alcanzará a distintos sectores de la zona sur, entre ellos:

Barrio 20 de Marzo

Barrio Acuña Isí

Barrio San Antonio Sur

Barrio San Jorge

Loteo López Bustos

Además, el proceso de recuperación del sistema podría extenderse a otros sectores de la zona sur de la Capital, que también se vieron afectados por las consecuencias de la crecida del río. Desde la empresa señalaron que la restitución del servicio no será inmediata, sino que se realizará de manera gradual a medida que el sistema vuelva a alcanzar su funcionamiento habitual.

La empresa dejó en claro que el restablecimiento del suministro iba a comenzar a producirse durante las horas de la madrugada, a partir de la reactivación de la impulsión reparada. No obstante, advirtieron que el proceso de normalización puede presentar variaciones en diferentes puntos de la red.

En ese sentido, indicaron que:

La recuperación del servicio será progresiva.

Algunos sectores podrían registrar baja presión de agua.

El sistema necesitará tiempo para alcanzar nuevamente su nivel operativo habitual.

"Se estima que la recuperación del servicio se irá produciendo de manera progresiva durante horas de la madrugada. No obstante, podrían registrarse sectores con baja presión hasta que el sistema alcance su nivel operativo habitual", señalaron desde la empresa.

Continuarán las reparaciones en otras cañerías dañadas

La reparación del conducto correspondiente al Pozo 55 constituye solo una parte del trabajo que se desarrolla para restablecer el sistema completo de abastecimiento. Desde Aguas de Catamarca informaron que continuarán las tareas para reparar otras cañerías de impulsión que también resultaron dañadas por la crecida del Río del Valle.

Estas intervenciones forman parte de un operativo técnico destinado a recuperar en su totalidad el abastecimiento de agua potable en la zona sur de la ciudad. La empresa indicó que los trabajos seguirán desarrollándose en distintos puntos de la red hasta lograr la normalización completa del sistema de distribución, afectado por el impacto del fenómeno natural.

Mientras tanto, los vecinos de los barrios alcanzados por la interrupción del servicio permanecen a la espera de que el restablecimiento progresivo anunciado permita recuperar finalmente el suministro de agua tras varios días de dificultades.