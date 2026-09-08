La Capital avanza hacia la certificación como Destino Turístico Inteligente

La Municipalidad de la Capital avanza en su proceso de transformación hacia un Destino Turístico Inteligente (DTI) con una jornada de capacitación centrada en uno de los ejes considerados fundamentales dentro de este modelo: la sostenibilidad ambiental.

La actividad se desarrolló en el Teatro del Sur y estuvo dirigida a la totalidad del personal de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. Bajo el eje "Sostenibilidad ambiental aplicada al turismo", el encuentro combinó exposiciones conceptuales con una instancia de trabajo participativo destinada a transformar los contenidos abordados en metas concretas para la gestión cotidiana.

La capacitación constituye, además, un paso clave dentro de las instancias de validación técnica exigidas por los organismos acreditadores para avanzar en la certificación del municipio bajo el modelo de Destino Turístico Inteligente. La jornada contó con la presencia del Director de Turismo de la Capital, Gustavo Yurquina, y del coordinador del Observatorio Turístico Municipal y Coordinador del modelo DTI, Jorge Cejas, quienes acompañaron el desarrollo de una actividad que buscó involucrar a las distintas áreas de la Secretaría en una mirada común sobre la sostenibilidad.

Ambiente y turismo

Durante la primera parte del encuentro estuvieron a cargo de las exposiciones funcionarios e integrantes del equipo técnico de la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos del Municipio. La participación de esta área permitió vincular las herramientas de gestión ambiental que ya se encuentran vigentes con las necesidades y objetivos propios de la actividad turística de la Capital.

El equipo estuvo integrado por Julieta García Serra, Directora de Economía Circular; Rodrigo Leonardo Ruiz, Administrador de Equipos Técnicos; Milagros Herrera, Profesora de Geografía; y Mariana Amaya, Licenciada en Ciencias Ambientales, estas dos últimas integrantes de la Dirección de Gestión Ambiental.

Durante sus exposiciones, repasaron distintas herramientas de gestión municipal que ya se encuentran vigentes y explicaron de qué manera esos programas se relacionan con la actividad turística de la Capital.

Entre las iniciativas abordadas se encontraron:

Plan Forestal 2030.

Red de Estaciones del Centro de Monitoreo Meteorológico Municipal.

Programa GIRO (Gestión Integral de Residuos desde el Origen).

El repaso de estas herramientas permitió poner en relación las políticas ambientales municipales con el funcionamiento de los centros de atención y los atractivos turísticos. De esta manera, la sostenibilidad fue planteada desde una perspectiva vinculada con la gestión concreta de la actividad y no únicamente como un concepto asociado a la planificación turística.

Del contenido teórico al trabajo en equipos

Luego de las exposiciones conceptuales, la jornada ingresó en una segunda etapa bajo la modalidad de taller participativo. En esta instancia, los equipos de trabajo pertenecientes a las distintas dependencias y unidades operativas de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico se organizaron en mesas grupales.

El objetivo fue avanzar desde los conceptos abordados durante las exposiciones hacia la definición de metas operativas para implementar durante los próximos meses.

La propuesta estuvo orientada específicamente a optimizar la gestión ambiental interna en los centros de atención y atractivos turísticos. De esta manera, la capacitación buscó generar compromisos aplicables al trabajo cotidiano y establecer objetivos que permitan incorporar la perspectiva ambiental en las distintas tareas que desarrolla la Secretaría.

La participación de los diferentes equipos también permitió que la sostenibilidad sea abordada de manera transversal, involucrando a las distintas dependencias y unidades operativas que forman parte de la estructura de Turismo.

En ese sentido, la capacitación no se limitó a un grupo técnico específico, sino que alcanzó a la totalidad del personal de la Secretaría, con la intención de alinear criterios y prácticas vinculadas con el modelo DTI.

"Definir compromisos concretos"

Al realizar un balance del encuentro, Jorge Cejas, coordinador del Observatorio Turístico Municipal y Coordinador del modelo DTI, destacó el lugar que ocupa esta acción dentro del proceso de transformación de la ciudad.

"Esta acción forma parte del plan de transformación en Destino Turístico Inteligente. Trabajamos con todo el equipo —administración, servicios generales, técnicos, guías e informantes— para alinear la mirada sobre la sostenibilidad", señaló. En su análisis, Cejas también destacó el papel de la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos dentro de este proceso y remarcó que el trabajo desarrollado previamente por esa área tuvo incidencia en los resultados del diagnóstico.

"La Secretaría de Ambiente es un aliado estratégico central; su labor previa hizo que el eje de sostenibilidad ambiental sea el de mayor puntaje en nuestro diagnóstico", afirmó.

El coordinador del modelo DTI explicó además que el trabajo realizado durante la jornada permitió avanzar hacia compromisos específicos: "Logramos definir compromisos concretos para potenciar a la ciudad como un destino ambiental, económica y socioculturalmente sostenible".

La definición de estos compromisos constituye uno de los resultados centrales de la jornada, ya que permite vincular el proceso de certificación con acciones que deberán comenzar a implementarse durante los próximos meses.

La sostenibilidad como pilar del modelo DTI

Dentro del paradigma de Destino Turístico Inteligente, la sostenibilidad ocupa un lugar estructural. No se plantea solamente como un requisito formal asociado al proceso de certificación, sino como un pilar estructurante e insustituible para garantizar un desarrollo competitivo y duradero de la ciudad.

Este eje busca asegurar que el crecimiento de la actividad turística pueda desarrollarse sin degradar los recursos naturales ni el patrimonio urbano que constituyen parte del origen y sustento del destino. La perspectiva ambiental también contempla una gestión eficiente de los principales insumos vinculados con el funcionamiento de la ciudad y de la actividad turística. Entre ellos se encuentran:

Agua.

Energía.

Residuos.

La gestión de estos recursos forma parte de una mirada que procura compatibilizar el incremento de la actividad turística con el cuidado del entorno. A su vez, el eje de sostenibilidad tiene una relación directa con la calidad de vida de los residentes, incorporando a la comunidad como parte de la construcción de un destino turístico que pueda desarrollarse de manera duradera.

El modelo también responde a una creciente demanda global de viajeros que priorizan destinos ambientalmente responsables, según el enfoque planteado en la capacitación y en el proceso de transformación impulsado por el municipio.