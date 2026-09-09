Sigue la primaverita en Catamarca: ¿a cuánto llegará la máxima?

A mitad de semana Catamarca transitará otro ascenso de la temperatura a medida que avancen las horas. Después de un comienzo fresco, los registros térmicos irán en aumento hasta alcanzar los 25 grados durante la tarde, en lo que será el valor más alto de la semana, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El cielo permanecerá con nubosidad variable durante gran parte del día. En el arranque de la jornada se espera un cielo parcialmente nublado, mientras que con el comienzo de la mañana las condiciones cambiarán levemente, con un cielo algo nublado. Hacia la tarde y durante la noche volverá a predominar el cielo parcialmente nublado.

El clima de la mañana

Con el comienzo de la mañana, la temperatura se ubicará en torno a los 10 grados, apenas por encima del registro previsto para la madrugada. El cielo estará algo nublado.

Uno de los cambios estará relacionado con el viento. Durante este período tendrá una mayor intensidad, con velocidades estimadas de entre 23 y 31 km/h, y cambiará su dirección predominante para soplar desde el Noreste.

La tarde alcanzará los 25 grados

El cambio más notorio llegará durante la tarde, cuando la temperatura ascenderá hasta los 25 grados, el registro más alto de la semana. Este valor será el punto máximo de una jornada que comenzará con apenas 12 grados y avanzará hacia un ambiente considerablemente más cálido.

Para estas horas se espera cielo parcialmente nublado. El viento continuará soplando del mismo sector, aunque su intensidad será menor que durante la mañana. Se prevén velocidades de entre 7 y 12 km/h y, de acuerdo con los datos del SMN, no se prevén ráfagas. Así, este momento del día concentrará el mayor registro térmico de la jornada y también el máximo de la semana, en un contexto de nubosidad parcial y baja posibilidad de precipitaciones.

La noche llega con 19 grados

Durante la noche, las condiciones se mantendrán relativamente estables en cuanto a la presencia de nubosidad. El cielo continuará parcialmente nublado y la temperatura se ubicará alrededor de los 19 grados.

En este tramo del día también habrá una modificación en el comportamiento del viento porque rotará hacia el Sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

