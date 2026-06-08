Lluvias, neblina y barro complican la circulación en Catamarca: lo que hay que saber

Las condiciones meteorológicas continúan impactando sobre la red vial provincial y obligan a extremar los cuidados al momento de circular. Durante la mañana de este lunes, el estado actualizado de las rutas reflejó distintos niveles de afectación producto de las lluvias registradas en los últimos días y de las precipitaciones que todavía persisten en diversas zonas.

La combinación de neblina, humedad, barro y suelo mojado ha generado dificultades para la circulación, especialmente en sectores de montaña y caminos que atraviesan áreas con condiciones climáticas más severas. Frente a este panorama, los organismos responsables de la infraestructura vial mantienen tareas de monitoreo y asistencia para preservar la seguridad de los conductores.

El informe emitido a las 10:00 horas detalla situaciones diferentes según el corredor vial, con una ruta declarada intransitable y otras donde se solicita transitar con extrema precaución debido a los riesgos presentes sobre la calzada.

Tránsito interrumpido entre Singuil y Las Chacritas

La situación más compleja se registra sobre la Ruta Provincial N° 1, en el tramo comprendido entre Singuil y Las Chacritas, que fue declarado intransitable.

Según se informó, las lluvias acumuladas durante los últimos días, sumadas a las precipitaciones que continúan afectando la zona, provocaron una importante presencia de barro sobre la calzada. A esto se agrega una neblina constante que reduce considerablemente la visibilidad y dificulta aún más las condiciones para la circulación vehicular.

Mientras persiste esta situación, personal de la obra se encuentra trabajando en el sector con el objetivo de atender las consecuencias generadas por las condiciones climáticas y avanzar en las tareas necesarias para recuperar la transitabilidad. Los factores que determinaron la interrupción del tránsito son:

• Presencia de barro sobre la calzada.

• Lluvias persistentes en la zona.

• Neblina constante.

• Reducción considerable de la visibilidad.

Ruta Provincial N° 42: circulación habilitada con precaución

Otro de los corredores afectados es la Ruta Provincial N° 42, en el tramo comprendido entre Las Cañas y la Cumbre de El Portezuelo.

En este sector, el tránsito permanece habilitado, aunque bajo la condición de transitable con precaución. Las autoridades indicaron que a lo largo del recorrido se registra presencia de neblina y lluvias, situaciones que reducen la visibilidad y generan sectores con la calzada húmeda.

Estas condiciones obligan a los conductores a adoptar una conducción defensiva y a mantener una atención constante durante todo el trayecto, debido a que la adherencia del pavimento puede verse afectada por la acumulación de humedad.

La Cuesta del Portezuelo bajo monitoreo permanente

Dentro de los sectores más sensibles se encuentra la Cuesta del Portezuelo, donde se detectaron pequeños desmoronamientos y presencia de material suelto sobre la calzada.

Ante esta situación, personal de Vialidad Provincial trabaja en el lugar desarrollando tareas de limpieza y retiro del material desprendido con el propósito de garantizar condiciones seguras para quienes circulan por la zona. Debido a estos inconvenientes, el estado actual de la Cuesta del Portezuelo fue establecido como transitable con extrema precaución, una categoría que refleja la necesidad de incrementar las medidas de seguridad durante el recorrido.

Entre los factores detectados en este tramo se encuentran:

• Pequeños desmoronamientos.

• Material suelto sobre la calzada.

• Sectores afectados por las lluvias.

• Trabajos permanentes de limpieza y mantenimiento.

Recomendaciones para los conductores

Las autoridades solicitaron a los usuarios de la red vial provincial extremar los cuidados al circular, especialmente en aquellos sectores donde las lluvias y la humedad continúan generando condiciones adversas. Las principales recomendaciones incluyen:

• Reducir la velocidad de circulación.

• Mantener una adecuada distancia de seguridad entre vehículos.

• Respetar las indicaciones del personal que trabaja en los distintos sectores.

• Observar la señalización vigente.

• Conducir con especial atención en zonas afectadas por neblina.

Alerta en el Valle Central y varios departamentos

Más allá de los puntos específicos afectados, las autoridades también emitieron una advertencia para quienes transiten por las rutas provinciales del Valle Central y otros departamentos donde las condiciones climáticas continúan generando dificultades. La recomendación de circular con extrema precaución alcanza particularmente a los departamentos de Capayán, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Paclín, Ambato, Santa Rosa, El Alto, Ancasti. y La Paz.

En estas jurisdicciones persisten fenómenos como neblina, humedad sobre la calzada y suelo mojado, factores que pueden alterar las condiciones normales de circulación y aumentar los riesgos en la conducción.

Mientras continúan las tareas de mantenimiento y control sobre los distintos corredores viales, las autoridades reiteran la importancia de respetar las recomendaciones de seguridad y mantenerse informados sobre el estado actualizado de las rutas antes de emprender cualquier viaje.