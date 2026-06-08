Peregrinación en Piedra Blanca: cientos de alumnos rindieron homenaje al Beato Esquiú

En el marco del Año Jubilar por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú, alumnos de Nivel Secundario de distintos colegios confesionales de la Capital y del interior provincial participaron el viernes 5 de junio de una significativa peregrinación hacia la tierra natal del reconocido religioso catamarqueño, en una jornada marcada por la oración, la reflexión y el encuentro fraterno.

La convocatoria reunió a estudiantes de los colegios Juan Pablo II, Virgen Niña, Guadalupe, Nuestra Señora del Valle, Cristo Rey, Carmen y San José, FASTA, Quintana, además del Colegio Bianchi de Saujil, departamento Pomán, quienes se sumaron a esta iniciativa destinada a rendir homenaje al beato catamarqueño en el contexto de las celebraciones jubilares.

Un camino de fe hacia Piedra Blanca

La peregrinación comenzó en la plaza de San Antonio y tuvo como destino la parroquia de San José de Piedra Blanca, lugar estrechamente vinculado a la figura del Beato Mamerto Esquiú. A lo largo del recorrido, los jóvenes compartieron una experiencia comunitaria que combinó momentos recreativos con instancias de formación espiritual.

La animación durante la caminata estuvo a cargo del padre Martín Brizuela, párroco de Nuestra Señora del Rosario, de La Merced, departamento Paclín, junto con el profesor Eduardo Ontivero. Ambos acompañaron a los estudiantes mediante cantos, juegos y dinámicas que permitieron profundizar sobre las virtudes del beato catamarqueño.

Durante el trayecto, los participantes también elevaron oraciones por la pronta canonización de Mamerto Esquiú, sumando así una dimensión espiritual a una actividad que buscó fortalecer el conocimiento y la valoración de su legado entre las nuevas generaciones.

Música, reflexión y encuentro comunitario

Una vez llegados a Piedra Blanca, la jornada continuó con diversas actividades organizadas para los estudiantes. La Pastoral del Colegio Quintana tuvo a su cargo la propuesta artística, que incluyó espacios de música, baile y canto, generando un clima de celebración y participación entre los presentes.

Posteriormente, se desarrolló una dinámica de reflexión coordinada por los docentes de Enseñanza Religiosa Escolar de todos los establecimientos participantes. Esta instancia permitió profundizar los contenidos trabajados durante la peregrinación y promover un espacio de intercambio en torno a los valores y enseñanzas que representa la figura del Beato Esquiú.

La actividad se constituyó así en una experiencia educativa y pastoral compartida, en la que confluyeron estudiantes de diferentes instituciones con un mismo propósito: rendir homenaje a una de las figuras religiosas más representativas de Catamarca.

El cierre con adoración y bendición

El tramo final de la jornada estuvo marcado por un momento de profunda espiritualidad. Los participantes compartieron la adoración al Santísimo, una de las instancias centrales del encuentro, que permitió concluir la peregrinación en un clima de recogimiento y oración.

La bendición final fue impartida por el padre Martín Brizuela, quien acompañó a los jóvenes durante toda la actividad y tuvo a su cargo el cierre de la celebración religiosa.

Tras la realización de la peregrinación, el padre Lucas Segura, Vicario para la Educación, expresó su agradecimiento a todos los equipos directivos de los colegios participantes por el trabajo realizado para concretar la actividad.

El sacerdote destacó la organización de este encuentro, que reunió a estudiantes de distintos establecimientos educativos en torno a la figura del Beato Mamerto Esquiú y permitió compartir una jornada caracterizada por la oración, la fraternidad y el compromiso de la comunidad educativa confesional.