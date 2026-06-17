La Capital y la UNCA sellan un convenio clave para fortalecer la formación en Nutrición

En un paso considerado fundamental para la articulación institucional, la secretaria de Salud de la Municipalidad de la Capital, Dra. Ana Fernanda "Cocó" Lagoria, y la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), Mgter. María Cristina del Valle Arréguez, firmaron un convenio específico de cooperación.

El acuerdo tiene como propósito central fortalecer la formación académica de estudiantes de la Licenciatura en Nutrición, consolidando una estrategia de trabajo conjunto entre el sistema universitario y el sistema de salud pública local. La firma de este convenio representa, en ese sentido, un mecanismo institucional destinado a integrar saberes teóricos y prácticas profesionales en un mismo circuito formativo.

Prácticas profesionales en territorio: el rol de las UAPS

Uno de los ejes centrales del convenio es la implementación de prácticas preprofesionales para estudiantes de la asignatura "Prácticas de Nutrición en Salud Pública".

En este marco, los alumnos podrán desarrollar sus experiencias formativas en las Unidades de Atención Primaria de la Salud (UAPS) dependientes de la comuna, lo que permite un contacto directo con el ámbito sanitario y comunitario.

Este dispositivo de formación en territorio apunta a:

Promover experiencias de aprendizaje vinculadas al sistema de salud real

Favorecer la inserción progresiva de los estudiantes en contextos comunitarios

Fortalecer la relación entre teoría académica y práctica profesional

Acercar a los futuros licenciados a problemáticas concretas de salud pública

De este modo, las UAPS se consolidan como espacios estratégicos para el desarrollo de competencias profesionales, permitiendo que la formación universitaria se nutra de la dinámica cotidiana de la atención primaria.

Articulación institucional y desarrollo de competencias profesionales

El convenio establece que ambas instituciones trabajarán de manera articulada para garantizar espacios de formación que contribuyan al desarrollo de competencias profesionales.

Esta articulación no solo busca mejorar la calidad educativa, sino también consolidar el vínculo entre la educación superior y los servicios de salud pública locales, entendiendo que la formación de recursos humanos en el área de la salud requiere de una interacción permanente entre ambos sistemas.

En este sentido, el acuerdo se orienta a fortalecer una lógica de cooperación sostenida, en la que la práctica profesional se integra como un componente esencial del trayecto académico de los estudiantes de Nutrición.

Seguimiento, evaluación y producción de información técnica

Otro de los componentes relevantes del convenio es la previsión de la elaboración periódica de informes y documentación técnica, destinados a evaluar los avances y resultados de la implementación del acuerdo.

Este mecanismo de seguimiento permitirá contar con información sistematizada sobre el desarrollo de las prácticas, facilitando procesos de evaluación continua y mejora institucional.

Responsabilidades compartidas: Facultad y Secretaría de Salud

El convenio también establece una distribución clara de responsabilidades entre las partes.

Por un lado, la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNCA asumirá:

El acompañamiento y la supervisión docente de los estudiantes

de los estudiantes La garantía del cumplimiento de los requisitos académicos

La verificación de las condiciones de bioseguridad necesarias para el desarrollo de las actividades formativas

Por otro lado, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de la Capital tendrá a su cargo:

Facilitar el acceso de los estudiantes a los distintos establecimientos sanitarios municipales

Designar referentes pedagógicos y comunitarios que acompañarán el proceso de aprendizaje de los futuros profesionales

Esta estructura de responsabilidades compartidas refuerza la idea de un trabajo coordinado, en el que cada institución aporta capacidades específicas al proceso formativo.

Un paso hacia la consolidación del trabajo conjunto

La firma de este convenio específico de cooperación se inscribe como un avance significativo en la consolidación del trabajo conjunto entre la Municipalidad de la Capital y la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA).

El acuerdo expresa una apuesta institucional por el esfuerzo compartido en la formación de recursos humanos de excelencia, así como por la mejora continua de las prestaciones de salud destinadas a toda la comunidad.

En este marco, la articulación entre ambas entidades no solo fortalece la formación académica de los futuros profesionales de la Nutrición, sino que también contribuye a consolidar un modelo de intervención sanitaria más integrado, donde la educación y la salud pública se retroalimentan de manera permanente.