Habló la madre del primer fallecido por Covid-19 en Catamarca: "Es durísimo perder un ser querido y más de la manera en que perdí a mi hijo"

"Se arriesgó siete meses para andar arriba de un camión y proveernos de toda la alimentación que faltaba, pero desgraciadamente le tocó contagiarse de ese maldito virus", expresó Ana, de 60 años, sobre su hijo de 42, que en la madrugada del pasado domingo falleció como consecuencia del coronavirus.

Cristián, de profesión camionero, ingresó al Hospital Monovalente Carlos Malbrán el 29 de septiembre. El 5 de este mes fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), donde permaneció internado durante 13 días. Lamentablemente, a las 5 de la mañana del domingo 18 de octubre falleció. Fue el primer fallecido por el coronavirus que se registra en Catamarca desde el inicio de la pandemia.

En diálogo con Radio Valle Viejo, la mujer aclaró que su hijo "no tenía una enfermedad de base". Opinó que "en Catamarca no estamos preparados" para la pandemia y apuntó duramente contra la atención del hospital monovalente. "El Malbrán me lo dejó morir", afirmó.

"Él estuvo internado desde el 29 hasta el 5, que fue cuando lo ponen en terapia intensiva. Te podés dar una idea del calvario y sufrimiento que fue para toda mi familia, de no poder verlo ni saber cómo esta, o qué medicación le estaban dando. El maldito 18 se me fuel el alma, fue el peor día de mi vida porque perdí a mi hijo", relató, visiblemente conmovida.

Ana también afirmó que Cristian no tenía ninguna condición preexistente que luego de contraer el virus pueda complicar su salud, aunque aclaró que su hijo era fumador, y apuntó contra la atención que recibió el paciente durante las casi tres semanas que se encontró internado en el Hospital Monovalente Carlos Malbrán.

"Tengo 60 años nunca supe que mi hijo tenía una enfermedad de base. Era fumador y coqueaba, pero nunca hizo una reacción más allá de un resfrió. Para mí el Malbrán me lo dejó morir porque no puede ser que 18 días estuvo internado ahí, y luego de varios días, el 5 de octubre recién a él lo pasan a terapia, lo entuban y le ponen respirador. ¿Por qué dejaron pasar tantos días sin tener una medicación o una atención?", cuestionó.

Y agregó: "Hacían que él mismo se tome la temperatura y su medicación, luego en un papel debía anotarlo. El viernes fui a firmar el consentimiento para que le realicen la traqueotomía y hablé con el Dr. Godoy que me contestó que esto es un protocolo que realmente lo tenemos que hacer. Me dijo: si usted no firma el consentimiento no podemos hacer la traqueotomía, que con eso él va a salir adelante. Firmé el consentimiento y a las 3 de la tarde se la hicieron. Por la tarde-noche de ese día me dieron el informe, donde decía que él había evolucionado favorablemente, pero desde el sábado hasta el domingo se murió. ¿Cómo es eso? Quiero que entiendan mi dolor. Pido de corazón que no muera nadie más de Covid porque es durísimo perder un ser querido y de la manera que perdí a mi hijo".

En otro tramo de la entrevista, habló sobre el saludo de Jalil en las redes sociales y expresó que “de ninguna forma me sentí acompañada” por el Gobierno. “El gobernador sacó en Twitter un saludo a la familia, pero yo desgraciadamente nunca recibí un saludo o que alguien venga a la puerta de mi casa y que diga lo sentimos señora. Él tiene Twitter, pero no yo. Hubiera sido un poco más caballero de averiguar donde vive la familia. Hasta el día de hoy no recibí a nadie. De ninguna forma me sentí acompaña nada.”

Por otro lado, la mujer dijo que su hijo viajaba tres veces por semana a Mendoza, Jujuy y Tucumán para traer verdura al mercado central, y que siempre tomaba todos los recaudos necesarios por su procesión. "Soportó siete hisopados que le dieron negativo", indicó.

Finalmente, habló sobre la difícil situación económica que atraviesa la familia de su hijo, su esposa y dos hijos, dado que este era el único sostén de su hogar, y pidió al Gobierno que brinde una mejor asistencia a la familia que se encuentra aislada. "Ellos no tienen de que vivir porque el único sostén que tenía era Cristian. Mi nuera es hipertensa. Solo tiene un salario por su hijo de 4 años. A su vez tiene a su nuera con cuatro hijos. Por más que quisiera no los puedo alimentar, apenas me alcanza para mí", dijo, y preguntó: ¿Cómo pueden seguir sobreviviendo una familia con bolsones? El Gobierno contienen a las familias aisladas con dos míseros bolsones", concluyó.