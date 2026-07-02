¿Hay fin de semana largo?: qué pasará el 9 y 10 de julio

El mes de julio llega con una de las fechas más significativas del calendario nacional: el 9 de julio, Día de la Independencia, una jornada de profundo valor histórico que cada año convoca a la conmemoración de uno de los acontecimientos fundacionales del país. En esta oportunidad, la celebración tendrá una particularidad que impactará tanto en la organización laboral como en el movimiento turístico.

Este año, el 9 de julio caerá un jueves y, al tratarse de un feriado nacional inamovible, la fecha se mantendrá sin modificaciones, respetando el calendario oficial. Sin embargo, la principal novedad es la decisión del Gobierno de establecer el viernes 10 de julio como día no laborable con fines turísticos, una medida que permitirá conformar un fin de semana largo para quienes puedan acceder a este beneficio.

La disposición busca extender el período de descanso y generar condiciones favorables para el desarrollo de actividades recreativas y el impulso del turismo interno.

La medida oficial y los días no laborables con fines turísticos

De acuerdo con el calendario oficial de la Jefatura de Gabinete, la incorporación del viernes 10 de julio responde a la política de establecer determinados días no laborables con fines turísticos a lo largo del año.

Esta decisión forma parte de un esquema previamente definido que contempla otras fechas con el mismo objetivo. Entre ellas se encuentran:

23 de marzo.

7 de diciembre.

10 de julio, incorporado para complementar el feriado del Día de la Independencia.

La finalidad de estas jornadas es favorecer el turismo interno mediante la extensión de los períodos de descanso, promoviendo que más personas puedan organizar viajes o actividades recreativas dentro del país.

El significado histórico del 9 de julio

Más allá de su impacto en la organización laboral y turística, el 9 de julio representa una de las efemérides más importantes de la historia argentina.

La fecha recuerda la Declaración de la Independencia de 1816, momento en el que los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata se reunieron en el Congreso de Tucumán para adoptar una decisión trascendental: romper los vínculos con la monarquía española y declarar la soberanía nacional.

Esta conmemoración mantiene cada año su relevancia institucional y simbólica, al recordar el proceso mediante el cual se formalizó la independencia política y se consolidó uno de los hitos fundamentales de la construcción del país.

Feriado y día no laborable: las diferencias que establece la ley

Uno de los aspectos más importantes para trabajadores y empleadores durante este tipo de fechas es la diferencia legal existente entre un feriado nacional y un día no laborable.

La normativa establece condiciones claramente diferenciadas para ambas jornadas.

En el caso del jueves 9 de julio, al tratarse de un feriado nacional, quienes deban prestar servicios durante esa jornada tendrán derecho a percibir una remuneración equivalente al doble de una jornada habitual.

En cambio, el viernes 10 de julio tendrá un régimen distinto. Al ser un día no laborable, la decisión sobre la prestación de tareas queda en manos del empleador. En caso de que el trabajador desempeñe sus funciones normalmente, la remuneración será la habitual, sin el pago adicional previsto para los feriados nacionales.

Las principales diferencias pueden resumirse de la siguiente manera:

Jueves 9 de julio Feriado nacional inamovible. Se mantiene en su fecha original. Quienes trabajen deberán cobrar el doble de una jornada habitual.

Viernes 10 de julio Día no laborable con fines turísticos. La decisión de trabajar depende del empleador. En caso de trabajar, el pago corresponde al salario habitual.



Un descanso extendido para muchos argentinos

La combinación entre el feriado nacional del jueves y el día no laborable del viernes permitirá que una importante cantidad de argentinos pueda acceder a un período de descanso más prolongado.

Este esquema configura un fin de semana largo para quienes puedan acogerse a la medida, una posibilidad que habitualmente es aprovechada para organizar distintas actividades.

Entre las opciones más frecuentes se encuentran:

Viajes cortos.

Reuniones familiares.

Escapadas turísticas dentro del país.

La extensión del descanso se presenta así como una oportunidad para combinar la conmemoración de una fecha histórica con actividades recreativas y de esparcimiento, en el marco de una política que incorpora días no laborables con fines turísticos al calendario oficial.

De este modo, julio reunirá una doble característica: por un lado, la celebración del Día de la Independencia, que recuerda la Declaración de la Independencia de 1816 y la decisión adoptada por los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata en el Congreso de Tucumán de romper los vínculos con la monarquía española y declarar la soberanía nacional; por otro, la posibilidad de un descanso extendido gracias a la declaración del viernes 10 de julio como día no laborable con fines turísticos, una medida incorporada al calendario oficial de la Jefatura de Gabinete junto con las fechas del 23 de marzo y el 7 de diciembre.