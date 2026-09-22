Hazaña en el Garrahan: extirparon un tumor cerebral a una niña de 10 años a través de la nariz

Médicos de los equipos de Neurocirugía y Otorrinolaringología del Hospital Garrahan realizaron una intervención quirúrgica de alta complejidad para extirpar un tumor ubicado en la base del cráneo de una niña de 10 años. El procedimiento se llevó adelante mediante un abordaje endoscópico endonasal, una técnica que permite acceder a determinadas estructuras profundas a través de las fosas nasales.

La intervención representa una práctica poco frecuente en pediatría, debido a las características y complejidades que implica el abordaje de lesiones localizadas en la base del cráneo en pacientes de corta edad. En este caso, el trabajo conjunto de los equipos especializados permitió utilizar una vía de acceso mínimamente invasiva para alcanzar y extirpar el tumor.

El procedimiento se realizó sin necesidad de efectuar incisiones externas, ya que el acceso quirúrgico se concretó a través de la nariz mediante un endoscopio. Esta modalidad permite reducir la invasividad de la intervención y, de acuerdo con la información proporcionada por el Hospital Garrahan, favorecer la recuperación durante el período posoperatorio.

Un abordaje a través de la nariz

La cirugía endoscópica endonasal es un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que utiliza un tubo delgado equipado con luz y cámara, denominado endoscopio, que se introduce a través de la nariz para acceder a determinadas zonas anatómicas.

Esta técnica puede utilizarse para realizar intervenciones sobre:

La base del cerebro.

La hipófisis.

Los senos paranasales.

En el caso de la niña de 10 años, el abordaje permitió llegar hasta la zona de la base del cráneo, donde se encontraba localizado el tumor, y realizar su extirpación mediante esta vía.

El carácter endoscópico del procedimiento constituye uno de los aspectos centrales de la intervención, ya que permite trabajar sobre regiones profundas sin recurrir a incisiones externas. De esta manera, la cirugía se desarrolla mediante el acceso natural de las fosas nasales, utilizando la visión proporcionada por la cámara incorporada al endoscopio.

Trabajo conjunto de Neurocirugía y Otorrinolaringología

La intervención estuvo a cargo de profesionales pertenecientes a los equipos de Neurocirugía y Otorrinolaringología del Hospital Garrahan. La participación de ambas especialidades permitió abordar quirúrgicamente una lesión ubicada en una zona compleja como la base del cráneo mediante una técnica endoscópica endonasal.

El procedimiento requiere el acceso a estructuras anatómicas profundas y se enmarca dentro de las intervenciones de alta complejidad que se realizan en el hospital pediátrico. En este contexto, la utilización de una técnica mínimamente invasiva adquiere especial relevancia por tratarse de una paciente de 10 años. Según lo informado por el nosocomio, el abordaje utilizado reduce la invasividad del procedimiento y contribuye a favorecer la recuperación posoperatoria.

Modernización de los quirófanos del Hospital Garrahan

Desde el Hospital Garrahan señalaron que sus quirófanos atraviesan un proceso de modernización, acompañado por inversiones en equipamiento de última generación y por una búsqueda de mayor eficiencia en los equipos de trabajo.

En ese sentido, desde el nosocomio destacaron que la combinación entre tecnología y organización permite ampliar la capacidad para realizar intervenciones de alta complejidad y, consecuentemente, mejorar la atención destinada a los niños.

Desde el hospital remarcaron: "Los quirófanos del Garrahan atraviesan un proceso de modernización. La inversión en equipamiento de última generación y la eficiencia obtenida en los equipos de trabajo permiten ampliar nuestra capacidad en intervenciones de alta complejidad y, consecuentemente, mejorar la atención de los niños".