Hospital de Niños: comenzó la primera jornada de planificación estratégica

El Hospital Interzonal de Niños Eva Perón inició este miércoles la 1° Jornada Institucional de Planificación Estratégica, denominada "Sinergia institucional para el futuro. Jornada de sociabilización y articulación de proyectos 2026", una propuesta orientada a fortalecer los procesos de planificación, gestión y articulación entre las distintas áreas que integran la institución sanitaria.

La actividad se desarrolló como un espacio de encuentro y construcción colectiva, pensado para promover el intercambio de experiencias y la presentación de iniciativas que contribuirán al desarrollo institucional durante el próximo año. En ese marco, la jornada permitió reunir a referentes de diferentes sectores del hospital con el objetivo de compartir proyectos, analizar líneas de trabajo y consolidar estrategias comunes.

La propuesta fue organizada y coordinada por la Lic. Esp. Rosana Anahí Román, Jefa de División de Coordinación de Pregrado, y forma parte de un proceso de capacitación institucional que tiene como finalidad impulsar la planificación estratégica como una herramienta fundamental para la mejora continua de los servicios y de la calidad de atención brindada a la comunidad.

Presentación de proyectos de gestión para 2026

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la exposición de los proyectos de gestión correspondientes al año 2026. Durante el encuentro, jefes de departamentos, divisiones y servicios presentaron sus propuestas de trabajo, dando a conocer los objetivos, acciones y estrategias que buscarán implementar en sus respectivas áreas.

Las exposiciones permitieron visibilizar el trabajo que cada sector viene desarrollando y, al mismo tiempo, generar instancias de articulación para potenciar los resultados institucionales. La iniciativa apunta a fortalecer la coordinación entre los distintos servicios, promoviendo una mirada integral que contribuya a optimizar las prestaciones que el hospital brinda a la comunidad.

Un acto de apertura con presencia de autoridades

La apertura de la jornada estuvo encabezada por la directora general del Hospital de Niños, Dra. Graciela Romero, quien acompañó el inicio de esta instancia de planificación institucional.

El encuentro contó además con la participación de la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Catamarca, Mgter. Cristina Arreguez, y de la Secretaria de Salud Pública de la Provincia, Dra. Silvia Barrientos.

Junto a ellas estuvieron presentes autoridades sanitarias, profesionales e invitados especiales, quienes acompañaron el desarrollo de una actividad que busca consolidar herramientas de gestión orientadas al fortalecimiento de la institución y a la mejora de los servicios de salud.

La presencia de representantes del ámbito académico y sanitario aportó un marco de acompañamiento institucional a una propuesta que pone el foco en la planificación como eje para el crecimiento organizacional y la construcción de objetivos comunes.

Participación presencial y virtual

La jornada también se caracterizó por una amplia participación de trabajadores pertenecientes a distintas áreas del hospital. La convocatoria permitió integrar a diversos equipos de trabajo en una misma instancia de intercambio, favoreciendo el diálogo y la construcción colectiva de propuestas.

Asimismo, profesionales se sumaron de manera virtual, lo que amplió las posibilidades de participación y enriqueció el intercambio de experiencias entre los distintos actores involucrados.

La combinación de modalidades presencial y virtual contribuyó a fortalecer el trabajo colaborativo, permitiendo que más integrantes de la institución pudieran compartir sus iniciativas y conocer los proyectos impulsados por otras áreas.