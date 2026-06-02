La Facultad de Ciencias de la Salud celebró la colación de 47 nuevos profesionales

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Catamarca vivió una jornada especial con la realización de un nuevo acto de colación de grado, en el que 47 egresados recibieron sus títulos universitarios y culminaron formalmente una etapa de formación académica que ahora se proyecta hacia el ejercicio profesional.

La ceremonia se desarrolló durante la tarde en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Catamarca y reunió a autoridades universitarias, docentes, familiares y estudiantes que acompañaron a los flamantes graduados en uno de los momentos más importantes de sus trayectorias educativas.

Los nuevos profesionales pertenecen a las carreras de:

Bromatología .

. Enfermería .

. Licenciatura en Enfermería .

. Hemoterapia .

. Nutrición.

La entrega de títulos significó no solo el cierre de una etapa académica para cada uno de los egresados, sino también la incorporación de nuevos profesionales al sistema de salud, tanto en el ámbito público como privado.

La presencia de autoridades universitarias

El acto contó con la participación de las principales autoridades de la Universidad Nacional de Catamarca, quienes acompañaron la ceremonia y destacaron el significado institucional de la graduación. Entre los presentes estuvieron:

El rector de la UNCA, Ing. Oscar Arellano .

. El vicerrector, Ing. Carlos Savio .

. Autoridades académicas de la Facultad de Ciencias de la Salud.

La presencia de los máximos representantes de la casa de estudios otorgó un marco especial a una ceremonia que simboliza uno de los principales objetivos de la universidad: formar profesionales capacitados para responder a las necesidades de la sociedad.

Nuevos profesionales al sistema sanitario

Durante el acto, la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Lic. Cristina Arreguez, puso de relieve la importancia de la jornada tanto para la institución como para la comunidad.

La autoridad académica señaló que la graduación de nuevos profesionales constituye una de las metas centrales de la universidad y destacó el impacto que estos egresados tendrán en distintos ámbitos vinculados a la salud.

"Es un día muy especial para nosotros y para toda la Universidad, ya que entregar profesionales de la salud tanto al sector público como al privado, es cumplir con una de nuestras principales metas. Y hacerlo en estos tiempos difíciles que atravesamos, tiene más valor aún", expresó.

Sus palabras reflejaron el significado que adquiere la formación de recursos humanos especializados en un contexto en el que la capacitación y el fortalecimiento de los servicios sanitarios resultan fundamentales para la comunidad.

El logro personal detrás de cada título

La ceremonia también permitió escuchar las voces de quienes culminaron sus estudios y recibieron su diploma. Entre ellas estuvo María Agustina Acosta, quien destacó el valor personal y familiar que tuvo la obtención de su título de Enfermera Universitaria.

La flamante profesional señaló que alcanzar la graduación representa un objetivo cumplido que trasciende el ámbito individual y se extiende a todo su entorno familiar. Además, resaltó el papel de la educación superior pública como herramienta de crecimiento y generación de oportunidades.

"La universidad pública abre puertas a un montón de personas", manifestó.

Asimismo, expresó que comparte junto a sus compañeros expectativas favorables respecto de la inserción laboral, señalando que esperan una rápida salida laboral una vez finalizada su formación académica.

Reconocimiento al acompañamiento institucional

Otra de las graduadas que compartió sus reflexiones durante la jornada fue Isabel Orellana, quien recibió su título de Licenciada en Enfermería. Orellana expresó su agradecimiento hacia la Facultad de Ciencias de la Salud y destacó el acompañamiento brindado durante todo su recorrido universitario.

La profesional valoró especialmente el trabajo realizado por el personal docente y no docente, a quienes reconoció por haber estado presentes durante cada una de las etapas de su formación. Según manifestó, el respaldo recibido fue un elemento importante para avanzar en su carrera académica y alcanzar la meta de la graduación.

Al mismo tiempo, remarcó la relevancia que tiene la universidad pública para la sociedad catamarqueña y el papel que desempeña en la formación de profesionales comprometidos con su comunidad.

Universidad pública y compromiso con la sociedad

La colación de grado realizada por la Facultad de Ciencias de la Salud puso en evidencia el vínculo permanente entre la universidad y las necesidades de la sociedad.

La incorporación de 47 nuevos profesionales representa un aporte concreto a distintas áreas vinculadas con la atención sanitaria, la nutrición, la bromatología y la hemoterapia, sectores que requieren personal capacitado para responder a las demandas de la población. Los títulos entregados durante la ceremonia reflejan años de formación, esfuerzo y dedicación por parte de los estudiantes, así como el trabajo institucional desarrollado por la Universidad Nacional de Catamarca para garantizar el acceso a la educación superior.

Con la presencia de autoridades universitarias, docentes, familiares y graduados, la jornada se transformó en una celebración del conocimiento, del compromiso académico y del valor de la universidad pública como espacio de formación y desarrollo para la comunidad. La entrega de 47 nuevos títulos marca así un nuevo capítulo para la Facultad de Ciencias de la Salud, que continúa aportando profesionales al servicio de Catamarca y de la sociedad en general.