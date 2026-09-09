La memoria fotográfica del Poncho se amplía con aportes en Wikimedia Commons

La memoria visual de la Fiesta Nacional del Poncho sumó nuevos materiales a partir de una actividad que combinó patrimonio, comunicación y cultura digital. Cerca de 25 personas participaron este martes 8 de septiembre de la propuesta denominada "Reconstruyendo la Historia de la Fiesta Nacional del Poncho", desarrollada en el Museo de la Fiesta del Poncho, ubicado en el Predio Ferial Catamarca.

La iniciativa tuvo dos momentos estrechamente vinculados. Por un lado, una visita guiada al museo, destinada a recuperar distintos momentos de la historia de la celebración a partir de los objetos, documentos y recursos que integran su propuesta museográfica. Por otro, un taller de carga de fotografías en Wikimedia Commons, el repositorio multimedia de acceso abierto vinculado a Wikipedia.

El encuentro permitió, de esta manera, mirar hacia el pasado de una de las principales celebraciones culturales de Catamarca y, al mismo tiempo, trabajar sobre una herramienta digital destinada a ampliar la disponibilidad de registros sobre esa historia.

La visita al Museo de la Fiesta del Poncho estuvo a cargo de Gabriela Granizo, jefa del Departamento Museos de la Dirección de Patrimonio y Museos. Durante el recorrido, Granizo reconstruyó diferentes momentos de la historia de la Fiesta y explicó el valor de las piezas que forman parte de la narrativa museográfica.

También acompañó la actividad Edith Cardoso, directora de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Gestión Cultural de la provincia.

Del museo al archivo digital abierto

Luego del recorrido por el museo llegó el segundo componente de la jornada. Ángeles Cervellera, integrante de Wikimedia Argentina, fue la encargada de presentar los principios y la filosofía de trabajo abierto que sostienen Wikipedia y los distintos proyectos Wikimedia.

Durante el taller explicó también cómo funciona Wikimedia Commons y cuáles son los pasos necesarios para incorporar fotografías al archivo. Uno de los aspectos abordados estuvo relacionado con las licencias de uso. Las fotografías pueden incorporarse bajo licencias que permiten su reutilización de acuerdo con las condiciones establecidas y que, al mismo tiempo, conservan el reconocimiento de la autoría.

El objetivo de esta instancia fue brindar a los participantes las herramientas necesarias para que pudieran realizar un aporte concreto al archivo digital y comprender el funcionamiento de una plataforma destinada a reunir y poner a disposición contenidos multimedia.

Así, la actividad no se limitó a observar el patrimonio existente en el museo. También planteó la posibilidad de generar y compartir nuevos registros, incorporándolos a un espacio digital abierto.

Más de 30 nuevas fotografías para la Fiesta del Poncho

El resultado concreto de la jornada fue la incorporación de más de 30 fotografías al archivo digital de la Fiesta del Poncho disponible en Wikimedia Commons.

La incorporación de este nuevo material amplía la documentación visual disponible sobre la celebración y suma imágenes producidas desde Catamarca a un repositorio que permite su consulta y utilización.

El aporte tiene distintas posibilidades de circulación. Las nuevas fotografías pueden ser consultadas y utilizadas por:

Personas interesadas en la historia de la Fiesta del Poncho .

. Medios de comunicación .

. Investigadores .

. Proyectos que trabajen con documentación visual.

que trabajen con documentación visual. Usuarios de distintas partes del mundo.

La disponibilidad de estas imágenes en un archivo digital de acceso abierto permite que la documentación visual de la Fiesta pueda trascender el ámbito local y quedar incorporada a un espacio en el que puede ser consultada y reutilizada bajo las condiciones establecidas por las licencias correspondientes.

El aporte realizado durante la jornada representa, así, una nueva capa para la memoria fotográfica de la celebración. A los objetos y documentos preservados y exhibidos en el museo se suman ahora nuevas imágenes generadas desde la propia comunidad.

Una participación diversa

La convocatoria reunió a personas con diferentes intereses y procedencias. Entre los participantes estuvieron estudiantes de la carrera de Comunicación Social del ISAC y público interesado tanto en conocer la historia de la Fiesta como en realizar un aporte concreto a su registro y difusión.

La diversidad de la participación permitió vincular dos dimensiones que estuvieron presentes durante toda la propuesta: el conocimiento del patrimonio y las herramientas de comunicación digital.

El recorrido por el museo ofreció una aproximación a los distintos momentos de la historia de la Fiesta mediante sus objetos, documentos y recursos. El taller posterior permitió trasladar esa mirada al ámbito digital y conocer mecanismos para contribuir con fotografías al archivo abierto.

De este modo, quienes participaron no solamente tuvieron acceso a información sobre la historia de la celebración, sino que también pudieron intervenir activamente en su registro y difusión.

Patrimonio, comunicación y cultura digital

La propuesta plantea un cruce entre patrimonio, comunicación y cultura digital. La historia de la Fiesta del Poncho se recupera, en una primera instancia, a través del patrimonio reunido en su museo y, posteriormente, se proyecta hacia un archivo digital abierto mediante nuevas imágenes producidas desde Catamarca.

Ese vínculo constituye uno de los aspectos centrales de la iniciativa: recuperar la historia de la celebración y, al mismo tiempo, sumar nuevas imágenes producidas por la comunidad al archivo que documenta su recorrido. El trabajo permite conectar la preservación del patrimonio con las posibilidades que ofrecen las plataformas digitales de acceso abierto. En lugar de considerar la documentación histórica como un registro cerrado, la actividad propone ampliarla mediante nuevos aportes y facilitar su circulación.

La incorporación de más de 30 fotografías constituye el resultado tangible de ese proceso y amplía el conjunto de materiales visuales disponibles sobre la Fiesta del Poncho.