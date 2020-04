Jalil quiere que alumnos y docentes asistan a la escuela del barrio y comenzó la polémica

En la jornada de ayer, el gobernador de la provincia, Raúl Jalil, se reunió con los gremios docentes, con la intención de comenzar a delinear la reforma del Estatuto Docente. Hasta ahí todo parecía desarrollarse con normalidad y el trámite no avizoraba mayor novedad, si se tiene en cuenta que esta reforma se intentó en otras oportunidades y nunca se pudo concretar. No obstante, al término del encuentro, dos breves frases del primer mandatario desataron una serie de comentarios y la repercusión que se generó continuará debatiéndose en los próximos días.

Jalil, al ser consultado por la prensa a la salida de Casa de Gobierno, señaló “la idea es que para el año que viene, tanto los profesores como los alumnos, vayan y asistan a su propio barrio”. Según lo indicado por el gobernador, los gremios asistentes estuvieron de acuerdo con esta novedosa iniciativa y, seguidamente, agregó: “Que los docentes enseñen en un solo establecimiento y que todos los ciudadanos de Catamarca asistan a la escuela del barrio”. De esta manera y sin brindar mayores detalles, Jalil abrió la puerta a una reforma importante, y aunque los gremios estarían de acuerdo, fueron los padres quienes manifestaron su desacuerdo durante toda la jornada de ayer. Entre las razones que más sonaron y que se vieron en las redes sociales se destacan dos fundamentales: la libertad de elección y la necesidad económica de los docentes, que deben optar por más de un cargo en el sistema educativo.

Los gremios

Aunque hubo un inicio en el acuerdo en los principios básicos de la iniciativa gubernamental y para los sindicalistas, ya que es importante concretar la reforma del Estatuto Docente, que data de 1974, a posteriori de la reunión, algunos gremialistas comenzaron a formular sus discrepancias.

El primero fue Juan Godoy, de SUTECA, quien aunque señaló que la propuesta “tiene buena intención”, sentenció: “todo tiene un criterio empresarial”. Ante la consulta de medios radiales, el gremialista dejó trascender que el gobernador manifestó una idea, “pero hay cosas que no se nos dijo”. Seguidamente, planteó dudas sobre la aplicación de esta propuesta para el caso del sistema educativo privado.

En este sentido, Claudia Besada, secretaria general de SADOP, abogó en diálogo con Radio Valle Viejo por la libertad de los padres para elegir donde pueden estudiar sus hijos. En este sentido, comentó: “Creo que todos los padres tienen derechos”. En cuanto al punto que los docentes tengan toda la carga horaria en un solo establecimiento, Besada refirió: “Desde lo público, creo que esto puede llegar a ser factible, pero desde la parte privada, no lo vemos posible. Son los empleadores quienes contratan a los docentes para llevarlos a sus colegios”.

Nancy Agüero, de UDA, por su parte, rescató la apertura al diálogo por parte del primer mandatario y destacó el valor de la reforma del Estatuto. En cuanto al tema del debate, refirió que “es una idea que se va a seguir trabajando” y reconoció que “esto va a generar polémica”.

Habrá un próximo encuentro el miércoles venidero, en el que se delinearán comisiones de trabajo, tanto para avanzar con la reforma, como en la modalidad que conllevaría la propuesta que les presentó el gobernador Jalil.