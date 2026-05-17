Jorge Rojas vuelve al Poncho y el folklore romántico tendrá su gran noche

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho sumará una de sus noches más esperadas con el regreso de Jorge Rojas al Escenario Mayor. El artista se presentará el sábado 25 de julio en el principal escenario del festival, en una jornada que estará marcada por el folklore romántico y por el reencuentro con uno de los músicos más identificados con la música popular argentina.

La confirmación de su presencia vuelve a generar expectativa entre el público del Poncho, donde Jorge Rojas ha protagonizado a lo largo de los años algunas de las actuaciones más recordadas del tradicional encuentro cultural y artístico de Catamarca. Con una extensa trayectoria construida dentro del folklore nacional, el cantante logró consolidar una carrera artística que lo convirtió en una referencia permanente de la música popular argentina, tanto por su repertorio como por el fuerte vínculo que mantiene con sus seguidores en distintos puntos del país.

Un regreso esperado

La vuelta de Jorge Rojas al Escenario Mayor representa uno de los momentos destacados de la programación artística de la próxima edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. El artista regresará al festival luego de haber formado parte de distintas ediciones que dejaron una marcada identificación entre su propuesta musical y el público catamarqueño.

Su presencia en el escenario principal volverá a reunir una propuesta artística ligada profundamente al folklore, a los sonidos latinoamericanos y a las canciones románticas que marcaron distintas etapas de su carrera. A lo largo de los años, Jorge Rojas se convirtió en uno de los artistas más esperados dentro de los grandes festivales populares del país, consolidando una convocatoria sostenida y una conexión permanente con el público.

El anuncio de su participación para el sábado 25 de julio reafirma además el perfil artístico del Poncho como uno de los festivales culturales y folklóricos más importantes de Argentina.

Una carrera marcada por el folklore

Con una identidad artística construida sobre las raíces folklóricas y una fuerte impronta romántica, Jorge Rojas desarrolló un repertorio que logró trascender generaciones y consolidarse dentro de la música popular argentina.

Su propuesta combina elementos tradicionales del folklore con sonidos latinoamericanos y canciones que mantienen una fuerte conexión emocional con el público. Entre los clásicos mencionados dentro de su repertorio aparecen No saber de ti, Milagro de amor, Olvida que te he amado y La vida Estas canciones forman parte de una propuesta artística que continúa acompañando a miles de personas en distintos escenarios del país y que mantiene vigente la conexión entre el artista y su público.

El regreso al Poncho volverá a colocar esas composiciones en uno de los escenarios más representativos de la agenda festivalera argentina.

El Poncho y su tradición festivalera

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho se consolidó a lo largo del tiempo como uno de los encuentros culturales más importantes del país, reuniendo música, danza, artesanías y expresiones tradicionales de distintas regiones argentinas.

Dentro de esa identidad festivalera, la participación de artistas populares ocupa un lugar central en cada edición. En ese contexto, Jorge Rojas aparece como uno de los nombres que mejor representan el vínculo entre el folklore contemporáneo y el público masivo de los grandes festivales nacionales.

Su regreso al Escenario Mayor se suma a una programación que busca fortalecer la propuesta artística del Poncho y mantener el protagonismo de figuras destacadas de la música popular argentina.

Entradas y canales oficiales

La organización informó que las entradas para la presentación estarán disponibles próximamente a través de Universo Tickets. Asimismo, toda la programación oficial de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho podrá seguirse a través de sus canales institucionales:

La actuación de Jorge Rojas el próximo 25 de julio volverá a colocar al folklore romántico en el centro de una de las noches más convocantes del Poncho, en un escenario históricamente asociado a grandes figuras de la música argentina y al permanente acompañamiento del público catamarqueño.