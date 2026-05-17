Memoria y cultura viva: Capital celebra el Día Internacional de los Museos

La Dirección General de Cultura de la Municipalidad de la Capital puso en marcha una extensa programación especial para celebrar el Día Internacional de los Museos, con una agenda que reúne actividades culturales, patrimoniales y artísticas destinadas a públicos de todas las edades.

Las propuestas comenzaron el 15 de mayo y se extenderán hasta el 24 de mayo en distintos espacios culturales de la ciudad, en el marco de una iniciativa que busca fortalecer el rol de los museos como ámbitos de encuentro, memoria e inclusión.

La programación se desarrolla bajo el lema impulsado este año por el Consejo Internacional de Museos: "Museos uniendo un mundo dividido", una consigna orientada a resaltar el papel de estas instituciones en la construcción colectiva, el diálogo social y la preservación del patrimonio cultural. Desde la Dirección General de Cultura destacaron que la propuesta apunta a consolidar a los museos como instituciones vivas, vinculadas con la identidad local y con la promoción de espacios de participación abiertos a la comunidad.

Museos como espacios de encuentro y memoria

La agenda organizada por Cultura Capital pone el foco en el valor de los museos no solo como sitios de conservación patrimonial, sino también como espacios activos de intercambio cultural y reflexión social.

Las actividades previstas incluyen:

Muestras artísticas.

Presentaciones de libros.

Recorridos patrimoniales.

Encuentros culturales.

Homenajes.

Actividades inclusivas.

Experiencias vinculadas al patrimonio documental.

La propuesta busca además fortalecer la articulación institucional y promover el acceso a la cultura a través de iniciativas abiertas y gratuitas. Las distintas actividades tienen lugar en espacios emblemáticos de la Capital, entre ellos Casa Caravati - Museo de la Ciudad, Museo Arqueológico Adán Quiroga y el Museo de la Virgen del Valle. Cada uno de estos espacios será escenario de actividades vinculadas con la memoria ancestral, el patrimonio y las expresiones culturales contemporáneas.

Patrimonio, literatura y participación

La programación continuará este lunes 18 de mayo desde las 18.30 en Casa Caravati con el "Mapeo Cultural: Museos, ciudad y territorio en diálogo". La actividad es organizada junto a la Dirección de Movilidad Sustentable y el arquitecto Basilio Bomczuk, y estará destinada a profesionales, estudiantes y público interesado en el análisis urbano y patrimonial.

El martes 19, desde las 9 de la mañana, el Museo Arqueológico Adán Quiroga desarrollará la propuesta "Abrir el Archivo", orientada a la circulación de experiencias vinculadas al patrimonio documental.

Posteriormente, el miércoles 20 tendrá lugar el Circuito Turístico y Cultural "Memoria Ancestral", un recorrido que abarcará siete puntos patrimoniales de la ciudad y contará con la participación de estudiantes de la Facultad de Humanidades de la UNCA.

La actividad será coordinada por el Museo Arqueológico Adán Quiroga y buscará reforzar la relación entre patrimonio, territorio e identidad cultural.

Literatura, homenajes y experiencias

La agenda cultural continuará el jueves 21 a las 20 horas en Casa Caravati con la presentación del libro Sal Negra, del escritor Alfredo Luna. La actividad estará a cargo de El Guadal Editora y contará con la participación de Alejandro Acosta Albarracín y Karina Tapia.

En tanto, el viernes 22 se desarrollará la primera edición de "Líneas Homenajes", una exposición dedicada al artista Alejandro Andriuolo, con el objetivo de reconocer su trayectoria y aporte cultural. El cronograma incluirá además una propuesta especialmente orientada a la inclusión y la accesibilidad.

El sábado 23 se realizará una visita guiada y distendida en Casa Caravati, ubicada en Rivadavia 1050, organizada junto a APPAC - Asociación de Padres de Personas con Autismo. La iniciativa busca promover una experiencia accesible e inclusiva destinada a familias y visitantes.

Museo de la Virgen del Valle

Las actividades concluirán el domingo 24 en el Museo de la Virgen del Valle, ubicado en República 490, con la propuesta "Loas a la Virgen del Valle". La convocatoria comenzará a las 18.30 y estará abierta a quienes deseen compartir:

Poesías.

Cartas.

Coplas.

Oraciones.

Escritos dedicados a la Virgen del Valle.

La jornada tendrá además un cierre musical a cargo del Dúo Jana.