Jueves con calorcito y viento: así va a estar en Catamarca

La jornada en Catamarca estará marcada por condiciones mayormente nubladas a lo largo de todo el día, sin chances de precipitaciones y con temperaturas que oscilarán entre los 23 grados y los 30 grados.

El día comenzó con una mínima de 23 grados y ya el viento soplando con velocidades moderadas.

Ya en horas de la mañana, las condiciones se sostendrán con nubosidad predominante. La temperatura ascenderá a 26 grados, mientras que el viento Norte incrementará su intensidad, con velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Por la tarde, se espera el punto máximo térmico de la jornada, con una temperatura que llegará a los 30 grados. El cielo continuará mayormente nublado. El viento persistirá del mismo sector con velocidades similares a la mañana y ráfagas en el mismo rango.

Hacia la noche, el panorama no presentará cambios significativos: se mantiene la nubosidad y la temperatura descenderá a 26 grados. El viento continuará soplando desde el Norte entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

En síntesis, se anticipa una jornada estable, sin precipitaciones relevantes, con temperaturas cálidas y viento sostenido del norte como principal característica del día.

