Jueves frío en Catamarca y nuevas chances de lloviznas

Casi en la puerta del fin de semana del Día del Padre, el clima se presentará con un escenario meteorológico caracterizado por la presencia de nubosidad durante gran parte del día y condiciones variables entre la madrugada, la mañana, la tarde y la noche. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un día fresco, con temperaturas moderadas y una posibilidad de precipitaciones que se concentrará especialmente durante las horas de la tarde.

Las condiciones previstas muestran una evolución gradual del tiempo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas del día hasta la noche, el cielo mantendrá distintos grados de cobertura nubosa, con momentos de mayor inestabilidad y otros de relativa estabilidad, aunque siempre bajo un contexto dominado por la presencia de nubes.

Madrugada parcialmente nublada

Durante la madrugada, el cielo se presentó parcialmente nublado, marcando el inicio de un día con condiciones relativamente estables. La temperatura fue de 9 grados, mientras que los vientos soplaron desde el noreste (NE).

En este tramo del día, la intensidad del viento se ubicó entre los 13 y 22 kilómetros por hora.

Mañana fría y ¿con solcito?

Con el avance de las horas, la nubosidad ganará protagonismo. Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado, en un contexto de temperaturas bajas que marcarán el valor mínimo previsto para este jueves.

La temperatura descenderá hasta los 6 grados, convirtiéndose en el registro más bajo del día. En cuanto al viento, predominará desde el Norte, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones continuará siendo baja, de momento.

La tarde concentrará la mayor inestabilidad

El período de mayor atención meteorológica llegará durante la tarde. Según el pronóstico del SMN, será el momento de la jornada con las condiciones más inestables y con mayores posibilidades de precipitaciones.

Se esperan lloviznas, con una probabilidad que oscilará entre 10 y 40%, convirtiéndose en el tramo del día con mayores chances de registrar fenómenos asociados a la humedad. Al mismo tiempo, la temperatura alcanzará los 16 grados, el valor máximo previsto para este jueves. También se producirá un cambio en la dirección predominante del viento, que rotará hacia el Sur.

Noche fresca y con nubosidad parcial

Hacia la noche, las condiciones tenderán nuevamente a una mayor estabilidad. El cielo volverá a presentarse parcialmente nublado, mientras que la temperatura descenderá hasta los 10 grados.

Los vientos continuarán provenientes del Sur, con velocidades que se mantendrán entre los 13 y 22 km/h. Por su parte, la probabilidad de precipitaciones disminuirá nuevamente, ubicándose entre 0 y 10%.

En términos generales, Catamarca atravesará un jueves de características frescas, con predominio de la nubosidad durante gran parte del día y una ventana de inestabilidad concentrada en la tarde, cuando podrían registrarse lloviznas.