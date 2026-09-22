Medio Ambiente realiza trabajos de encauzamiento y dragado en el río Quinmivil

El Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, a través de la Dirección Provincial de Administración de Riego, la Dirección Provincial de Obras por Administración y Emergencias y la Dirección de Servicios de Agua, lleva adelante importantes trabajos de encauzamiento y dragado en el río Quinmivil, en el departamento Belén.

Las tareas se desarrollan en un sector estratégico del cauce, específicamente a la altura de la toma principal de captación, donde se interviene un tramo de aproximadamente 400 metros. La obra tiene como eje central mejorar las condiciones hidráulicas del río y, a partir de ello, favorecer el funcionamiento del sistema destinado a la captación y distribución del recurso hídrico. En los trabajos también participa la empresa Aguas de Catamarca, en una intervención conjunta orientada a optimizar las condiciones de infraestructura vinculadas con el aprovechamiento del agua.

La intervención adquiere relevancia para la zona debido a que la toma principal cumple un papel fundamental en la captación del recurso destinado tanto al riego agrícola como al suministro de agua potable.

Mejorar las condiciones hidráulicas del cauce

Uno de los principales objetivos de los trabajos es mejorar las condiciones hidráulicas del cauce. Para ello se desarrollan tareas de encauzamiento y dragado sobre el tramo establecido de 400 metros.

El encauzamiento apunta a optimizar las condiciones del río en el sector intervenido, mientras que el dragado permite trabajar sobre la acumulación de sedimentos y material de arrastre que se concentra en el cauce. Entre los objetivos específicos establecidos para esta intervención se encuentran:

Mejorar las condiciones hidráulicas del cauce.

Optimizar la captación de agua destinada al riego agrícola.

Optimizar el suministro de agua potable.

Reducir la acumulación de sedimentos y material de arrastre.

Garantizar el correcto funcionamiento del sistema de tomas.

El conjunto de estas acciones está orientado a lograr un funcionamiento más adecuado de la infraestructura de captación y a sostener un servicio de agua más estable y eficiente para los sectores directamente vinculados con la obra.

Una intervención vinculada al riego y al agua potable

La importancia de los trabajos se relaciona directamente con los distintos usos que tiene el recurso hídrico en la zona. Por un lado, la intervención busca favorecer la captación de agua destinada al riego agrícola, una función que requiere condiciones adecuadas en el cauce y un correcto funcionamiento de las tomas.

Por otro lado, el objetivo también comprende el suministro de agua potable, por lo que la mejora de las condiciones de captación tiene una incidencia directa sobre la prestación del servicio. En este sentido, la reducción de la acumulación de sedimentos y material de arrastre constituye uno de los aspectos contemplados dentro de los objetivos de la obra. Las tareas de dragado forman parte de la intervención destinada a mejorar las condiciones del sector donde se encuentra la toma principal.

El propósito final es garantizar que el sistema de tomas funcione correctamente, favoreciendo una captación más eficiente del recurso.

Beneficio directo para Los Ángeles

Los trabajos desarrollados en el río Quinmivil tienen como beneficiarios directos a los regantes y a todas las familias de la localidad de Los Ángeles, en el departamento Belén.

La intervención busca asegurar para estos sectores un servicio más estable y eficiente, tanto en relación con las necesidades vinculadas al riego agrícola como con aquellas relacionadas con el suministro de agua potable.

De esta manera, una obra concentrada sobre un tramo específico del cauce se vincula con necesidades concretas de la comunidad. La intervención en los 400 metros ubicados a la altura de la toma principal tiene como finalidad mejorar las condiciones necesarias para la captación y el funcionamiento del sistema de distribución. La participación conjunta del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente y de Aguas de Catamarca permite avanzar sobre distintos aspectos de la infraestructura hídrica en el sector.